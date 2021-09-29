劉揚偉：數位轉型成企業標配 「人」是最大挑戰

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (29) 日表示，數位轉型已成為企業經營與管理的標配，但面臨最大的困難不是工具技術，而是在人，不論是 CEO 的決心，或是員工的教育訓練，人的改變是數位轉型最大的挑戰。

劉揚偉表示，企業轉型只有 30% 成功，有 70% 不成功，是因為 CEO 決心不夠，因為上市櫃公司 CEO，每季對董事會都有目標達成的壓力。

另一方面，是身在這環境裡面很難跳脫，劉揚偉舉例，開會時每個部門都說有節省成本，但從財務報表上沒看到，因為可能大家會從別的部門拿資源，但節省成本的成果，無法顯示在財務報表上。

對大型企業來說，跟員工溝通需要花很多時間，又要確保一致性，劉揚偉坦言，教育訓練非常費時費力，不過鴻海持續推動，截至 2021 年，集團在大中華區舉辦 16 場次的數位轉型教育訓練課程，培訓 4000 多位的數位轉型人才，協助旗下事業群推動轉型。

劉揚偉表示，鴻海用過去積累的頂尖製造技術，與高效供應鏈管理能力為基礎，持續超前部署，結合各式創新技術，建構「以人為本」的轉型核心價值，打造集團數位轉型的明確發展路徑。

伴隨數位轉型提升廠區生產的智慧化，鴻海在採購、稽核工作上也有所跟進，集團導入採購雲平台，涵蓋供應商、物料管理到採購、付款，加上機器人取代人工稽核作業的 RPA 工具，內部查核自動化程度達到 60% 以上，節省人工稽核時間。

而《哈佛商業評論》今日舉辦首屆「數位轉型鼎革獎」贈獎暨分享典禮，劉揚偉也拿下「數位轉型領袖」獎、集團旗下 B 事業群得到「智慧製造首獎」。