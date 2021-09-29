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緯穎數位轉型有成 副董：創造學習環境比KPI重要

鉅亨網記者劉韋廷 台北
緯穎獲頒首屆數位轉型鼎革獎，副董：創造學習環境比KPI重要。(圖:緯穎提供)
緯穎獲頒首屆數位轉型鼎革獎，副董：創造學習環境比KPI重要。(圖:緯穎提供)
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緯穎雲端伺服器洪麗甯數位轉型

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (29) 日獲頒《哈佛商業評論》(HBR)與企業管理系統廠商 SAP 共同舉辦的首屆數位轉型鼎革獎，為綜合數位轉型獎製造業先鋒組首獎，副董事長暨執行長洪麗甯強調，推動數位轉型初期，創造學習應用環境比設定 KPI 更為重要。

洪麗甯表示，成功的數位轉型除由上而下，也需由下到上，因為數位轉型成功奠基在每位員工思維轉變，領導者則是扮演傳遞價值觀與策略方向的重要角色，企業也需透過各種活動鼓勵、培養員工的數位能力，並打造數位文化。

緯穎以 ODM Direct 商業模式，直接提供雲端機房設備給大型資料中心，客戶涵蓋國際一線雲端服務供應商，產品出貨全球逾 300 個資料中心，洪麗甯指出，透過科技創新、文化塑造的數位轉型策略，緯穎持續提升產品研發效率，並可隨時溯源掌握產品品質。

緯穎表示，作為雲端產業一員，成立之初即以「雲端優先、零企業機房」為策略，內部已陸續導入全雲化企業應用系統、區塊鏈 (Block Chain) 供應鏈管理、自主化智慧製造、混和雲資安防禦體系等資訊系統、創新技術。

營運方面，緯穎認為，下半年雲端資料中心產業需求將持續成長，雖然全球疫情、供應鏈短缺仍延續，將持續透過與上下游客戶供應商協同合作，維持營運穩定、彈性，全年仍以優於去年為目標。

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