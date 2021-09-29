鴻海工業富聯全球專利近5000件 5G領域年增7成

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (601138-CH) 首次公佈專利佈局成果，目前在全球 13 個國家地區，專利數量達到 4966 件，其中在 5G 相關領域的專利申請年增長率超過 70%。

工業富聯表示，目前擁有專利的 13 個國家地區包括中、美、德、法、日等，若以核心三大業務項目來看，工業互聯網領域專利超過 300 件；雲計算領域累計超過 1300 件；通信及移動網路設備領域累計超過 3500 件，部分專利跨領域，高價值的專利資產占比持續提升。

在工業互聯網領域專利中，覆蓋應用層 SaaS、平臺層 PaaS、基礎層 IaaS 和邊緣層數據採集等四個層面；在雲計算及數據中心應用中，伺服器液冷技術、浸沒式技術等散熱技術，不僅是高價值專利，更是巿場中不可或缺的關鍵技術。

而在 5G 相關領域的專利，除了涵蓋雲、網、端相關硬體設備和軟體產品外，工業富聯表示，近期熱門的元宇宙相關智能穿戴終端設備上，也已掌握近百件專利，其中 VR/AR 相關技術占比超過三分之一，提前為未來相關產業可能出現的價值爆發打下基礎。

工業富聯認為，全球知識產權 (IP) 經濟新業態下，企業如何做好知識產權護城河，確保產權攻守價值極大化，以全面實現企業持續發展，公司也成立知識產權管理委員會，以聯結好的想法和頂級商業價值。