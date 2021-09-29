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波音：737 MAX中國試飛成功 希望今年內解除禁令

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
波音：737 MAX中國試飛成功 希望今年內解除禁令(圖:AFP)
波音：737 MAX中國試飛成功 希望今年內解除禁令(圖:AFP)
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波音美中試飛復飛中國737 Max

波音 (BA-US) 中國業務負責人周三 (29 日) 表示，波音上個月為中國航空監管機構進行的 737 MAX 試飛成功，波音希望今年底前能夠解除為期兩年的停飛期。

波音中國總裁 Sherry Carbary 在中國最大的航展中國航展期間，談到試飛時表示，波音與中國民航總局 (CAAC) 合作，篩選數據並最終確定報告，然後再決定飛機是否可以恢復飛行。

知情人士告訴《路透》，飛行禁令已經在西方和幾個亞洲國家解除，中國可能會在 11 月左右放寬。

Carbary 拒絕透露更多細節，僅表示希望能在年底前解除禁飛令。

在印尼和衣索比亞發生事故、共導致 346 人死亡後，中國於 2019 年 3 月份率先停飛波音 737 Max 機型。波音執行長 Dave Calhoun 先前表示，他預計 737 MAX 可在年底前獲得中國復航批准。

在美中貿易爭端下，波音仍遭遇其他的麻煩。據美國商務部長 Gina Raimondo 表示，中國的航空公司有意購買數以百億美元計的波音飛機，但遭到北京方面阻止，她希望北京信守與川普政府所簽的第一階段貿易協議，增加購買美國產品。

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