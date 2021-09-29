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〈美股早盤〉殖利率漲勢暫歇 美股小幅開高、波音漲逾3%

鉅亨網編譯林薏禎
〈美股早盤〉殖利率漲勢暫歇 美股小幅開高、波音漲逾3% (圖：AFP)
〈美股早盤〉殖利率漲勢暫歇 美股小幅開高、波音漲逾3% (圖：AFP)
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美股早盤美債殖利率波音油價費城Fed通膨經濟

隨著美債殖利率漲勢降溫，科技股收復部分失地，美股三大指數週三 (29 日) 小幅開高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 40 點或 0.1％，科技股收復部分失地，帶領那斯達克綜合指數反彈 0.4%，標普 500 指數漲 0.2％，費半小跌 0.3％。在 737 Max 中國試飛行動順利的消息傳出後，波音 (BA-US) 開盤漲逾 3％。

10 年期美國公債殖利率在連漲 6 天後持穩，截稿前下滑至 1.518%。

隨著殖利率回落，大型科技股自昨日拋售中反彈。截稿前，臉書 (FB-US) 漲 1.12%，蘋果 (AAPL-US) 漲 0.7％，Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.68％，微軟 (MSFT-US) 漲 0.35%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.15%。

昨日攀上 3 年高點的布蘭特油價，截稿前跌 1%，至每桶 78.31 美元。分析師認為，美國消費者信心指數意外下滑，加上原油庫存高於預期，顯示近期能源需求可能減弱。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週三稱，雖然大規模購債計劃在疫情期間幫助穩定市場，但接下來 Fed 很快就會啟動縮減購債。

哈克預計，2021 年美國經濟成長率為 6.5%，通膨率估在 4% 左右，2022 年經濟增長力道將放緩至約 3.5%，通膨率預計降至略高於 2%。他警告，若國會遲遲未能解決舉債上限問題，短期內恐對經濟造成衝擊。

截至台北時間週三 (29 日)21 時許：  
  • 道瓊工業指數上漲 41.61 點或 0.12%，暫報 34341.60 點
  • 那斯達克綜合指數上漲 57.07 點或 0.39%，暫報 14603.75 點
  • 標普 500 指數上漲 9.75 點或 0.22%，暫報 4362.38 點
  • 費半下跌 10.74 點或 - 0.32%，暫報 3303.65 點
  • 台積電 ADR 上漲 0.12% 至每股 112.03 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 1.518%
  • 紐約輕原油下跌 0.81％ 至每桶 74.68 美元
  • 布蘭特原油下跌 0.99% 至每桶 78.31 美元
  • 黃金上漲 0.03% 至每盎司 1738.00 美元
  • 美元指數上漲至 94.025
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤下跌 2.69％，至 71.13 美元

美光週二盤後公布 Q4 調整後 EPS 報 2.42 美元，營收年增 37%，至 82.7 億美元，均優預期，但下一會計年度 Q1 財測不及市場預估。美光表示，由於 PC 製造商面臨其他零件短缺的窘境，短期內記憶體訂單恐放緩。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤上漲 0.47％，至 783.84 美元

艾司摩爾週三上調長期財務展望，因看好產品需求持續增長，該公司預計，在 2020 年至 2030 年這段期間，營收年增長率將達 11%。

Lucid Group(LCID-US) 早盤上漲 7.95％，至 26.49 美元

Lucid 週二宣布，其位於美國亞利桑那州的電動車廠已正式完工，本週起開始生產，預計 10 月下旬交付首批豪華電動車 Lucid Air Dream Edition。

今日關鍵經濟數據：
  • 台北時間 22:00 公布美國 9 月成屋銷售簽約指數年增率，前值 - 9.5%
  • 台北時間 22:00 公布美國 9 月成屋銷售簽約指數月增率，預期 1.0%，前值 - 1.8%
  • 台北時間 22:30 公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 - 348.1 萬桶
華爾街分析：

Kleinwort Hambros 投資長 Fahad Kamal 認為，近期大幅推升殖利率的原因與油價攀高有關，油價上漲對通膨產生巨大影響，而油價停止上漲代表著殖利率漲勢也將暫緩，股市拋售壓力已經減弱。

Invesco 多資產基金經理 Georgina Taylor 稱，公債殖利率走升正在吸引資本流動，進而推高美元

Dalton Investments 董事長 Belita Ong 表示，事情不斷在變化，疫情、供應鏈瓶頸仍在影響物價，我們必須接著觀察後續發展，以便了解通膨造成的結果為何。

High Frequency Economics 經濟學家 Carl Weinberg 指出，全球晶片荒、塞港窘境和新冠疫情等因素為暫時推升通膨的幾項因素，他認為，這只是供應鏈在對暫時情況進行調整，並沒有看到任何可能重演 1970 年代停滯性通膨的跡象。

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