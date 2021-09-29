邊境嚴管運量驟減 桃捷去年撙節+補貼仍虧逾7億元

桃園市長鄭文燦今 (29) 日主持市政會議，聽取桃園捷運公司專題報告，由於機場仍實施國境管制規定，入境旅客一律不得搭乘大眾運輸工具，因此，機捷搭乘人數明顯下滑，今年前 8 月平均日運量僅 3.47 萬人次，較 2019 年腰斬，雖然桃捷實行撙節措施，並向中央申請補助，去年度虧損仍達 7.38 億元。

鄭文燦指出，桃捷公司透過各項撙節措施，去年共計撙節 1.28 億元，並爭取中央紓困補助 5943 萬元，將年度虧損縮小至 7.38 億元，後續仍應積極開源節流，並盡快安排同仁接種第二劑疫苗，減緩疫情帶來的衝擊。

桃捷公司董事長劉坤億表示，新冠疫情爆發後，去年機場開始實施邊境管制，對於以機場旅客為主的機場捷運來說，在運量及營收方面造成很大的衝擊，不過，桃捷在防疫工作上，透過守護旅客健康及職場零感染等方式，建構安全防護網。截至 9 月 27 日止，桃捷全體員工第 1 劑接種率約為 85%，第 2 劑接種率為 40%，將會持續提升疫苗接種率。

劉坤億談到，由於機場旅客銳減造成營收減少，桃捷透過班距調整，盤點、檢討各項營運費用支出，調整作業流程、延後執行、取消辦理等方式，持續積極撙節支出，並依中央相關紓困辦法，爭取用電費減免及防疫物資費用等補助。

在開拓業外財源方面，桃捷將拓展副業類型並推動異業結盟，增加廣告商場開發招商、防疫相關互惠產品及太陽能光電等收入。

劉坤億進一步說明，因機場捷運系統仍屬中央資產，在建設計畫尚有節餘經費下，桃捷爭取交通部同意，代辦購置強化系統營運安全等相關設備及物料共計 21 項，合計約 9.88 億元，今年 6 月 30 日已獲交通部同意，但預算保留部分，須待行政院同意。

此外，在國內疫情趨緩後，桃捷也推出忠誠會員回饋活動、通勤優惠票專案及區域旅遊等運量提升方案，期盼有效提升通勤及休閒旅客數量及營收。