 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

邊境嚴管運量驟減 桃捷去年撙節+補貼仍虧逾7億元

鉅亨網新聞中心
邊境嚴管運量驟減 桃捷去年撙節+補貼仍虧逾7億元。(圖：桃捷公司提供)
邊境嚴管運量驟減 桃捷去年撙節+補貼仍虧逾7億元。(圖：桃捷公司提供)
Tag
機場桃捷撙節補助虧損運量

桃園市長鄭文燦今 (29) 日主持市政會議，聽取桃園捷運公司專題報告，由於機場仍實施國境管制規定，入境旅客一律不得搭乘大眾運輸工具，因此，機捷搭乘人數明顯下滑，今年前 8 月平均日運量僅 3.47 萬人次，較 2019 年腰斬，雖然桃捷實行撙節措施，並向中央申請補助，去年度虧損仍達 7.38 億元。

鄭文燦指出，桃捷公司透過各項撙節措施，去年共計撙節 1.28 億元，並爭取中央紓困補助 5943 萬元，將年度虧損縮小至 7.38 億元，後續仍應積極開源節流，並盡快安排同仁接種第二劑疫苗，減緩疫情帶來的衝擊。

桃捷公司董事長劉坤億表示，新冠疫情爆發後，去年機場開始實施邊境管制，對於以機場旅客為主的機場捷運來說，在運量及營收方面造成很大的衝擊，不過，桃捷在防疫工作上，透過守護旅客健康及職場零感染等方式，建構安全防護網。截至 9 月 27 日止，桃捷全體員工第 1 劑接種率約為 85%，第 2 劑接種率為 40%，將會持續提升疫苗接種率。

劉坤億談到，由於機場旅客銳減造成營收減少，桃捷透過班距調整，盤點、檢討各項營運費用支出，調整作業流程、延後執行、取消辦理等方式，持續積極撙節支出，並依中央相關紓困辦法，爭取用電費減免及防疫物資費用等補助。

在開拓業外財源方面，桃捷將拓展副業類型並推動異業結盟，增加廣告商場開發招商、防疫相關互惠產品及太陽能光電等收入。

劉坤億進一步說明，因機場捷運系統仍屬中央資產，在建設計畫尚有節餘經費下，桃捷爭取交通部同意，代辦購置強化系統營運安全等相關設備及物料共計 21 項，合計約 9.88 億元，今年 6 月 30 日已獲交通部同意，但預算保留部分，須待行政院同意。

此外，在國內疫情趨緩後，桃捷也推出忠誠會員回饋活動、通勤優惠票專案及區域旅遊等運量提升方案，期盼有效提升通勤及休閒旅客數量及營收。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow