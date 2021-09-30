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55萬劑客製化標籤BNT疫苗抵台 AZ可望接力到貨

鉅亨網新聞中心
55萬劑客製化標籤BNT疫苗抵台 AZ可望接力到貨。(圖：擷取自郭台銘臉書)
55萬劑客製化標籤BNT疫苗抵台 AZ可望接力到貨。(圖：擷取自郭台銘臉書)
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BNT疫苗客製化陳時中郭台銘指揮中心AZ

首批客製化輝瑞 BNT 疫苗 55 萬劑，今 (30) 日清晨運抵台灣，近日還會有兩批到貨，外傳下午還有一批 AZ 疫苗接力到貨，指情指揮中心指揮官陳時中透露，可能性很高，但要登機後才跟大家報告。

由台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 永齡基金會、慈濟購買捐贈的首批客製化標籤 BNT 疫苗終於抵達台灣，共計 55 萬劑，鴻海集團創辦人郭台銘進一步表示，預計明 (1) 日將有 60 多萬劑來台，此外，預估 4 日會再到貨 20 多萬劑，合計完成 140 萬劑的運送。

陳時中上午錄製廣播節目後也證實，近期陸續會有 BNT 疫苗到貨，外傳 AZ 疫苗可望接力抵台，陳時中僅表示，老話一句，可能性很高，等疫苗登機後會再報告。

截至 9 月 29 日，台灣疫苗接種人口涵蓋率為 54.63%，劑次人口比 64.35 (劑 / 每百人)。

近來國內疫情趨穩，指揮中心陸續放寬部分場域防疫管制，10 月 5 日起有條件開放 4 類休閒育樂場所，外界關注，若雙十連假後疫苗覆蓋率上升至 6 成，是否有機會降為一級警戒，對此，陳時中表示，正在努力中，恐怕還不會那麼快降級，因為很多疫苗覆蓋率高的國家，近來疫情都有一些變化，須持續觀察。

陳時中指出，高端疫苗 (6547-TW) 未來獲國際認證機會很高，目前國際藥物法規機構、相關協會提出的免疫橋接建議，都和台灣原本訂定的緊急使用授權 (EUA) 方式類似，包括試驗規模、選擇以中和抗體作為標準等，高端疫苗就是這樣取得 EUA。

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