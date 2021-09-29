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〈房產〉大型建設翻轉桃園地產交易版圖 機捷沿線站區有三大熱點

鉅亨網記者張欽發 台北
桃園今年以來土地交易以A7、A20站等捷運站區及青埔最熱。(鉅亨網記者張欽發攝)
桃園今年以來土地交易以A7、A20站等捷運站區及青埔最熱。(鉅亨網記者張欽發攝)
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房產桃園土地

軌道經濟成形，建商追著捷運路網佈局，商仲業者統計，今年至 9 月上市櫃法人投資桃園土地總金額達 174 億元，超越去年全年 158 億元，為近 5 年新高，今年以來主要交易亮點為青埔高鐵特定區、A7、A20 站等捷運沿線區域。

信義全球資產總經理柯宏安表示，桃園是近幾年企業回台投資設廠重點區域，除造就工業地產交易熱絡，隨著產業進駐也看到就業與居住人口增加效益，這股剛性需求加上政府交通建設題材，整體區域發展快速，讓今年建商投資桃園土地加溫，其中以捷運沿線為布局重點。

交易規模最高的是機場捷運 A7 站周邊土地，總金額 61 億元，此區域鄰近新北市，因可同時吸引新北與桃園的居住族群，受建商青睞，今年像是興富發、潤隆建設、華建等建商，規模最大筆為興富發 (2542-TW) 以 39.69 億元買下近 2600 坪的商業土地。

規模第二的區域是青埔高鐵特定區，總金額達 59 億元，青埔因擁有高鐵、捷運重大建設雲集，且大型商場影城等商業及生活機能陸續到位，逐漸撇開以往偏僻機能差的印象，今年可看到宏普、興富發、華建 (2530-TW) 等建商投資，又以宏普 (2536-TW) 以 26.3 億元買下近 1800 坪商業土地最大宗。

新興潛力亮點區為機場捷運 A20 興南站周邊土地，在去年完成配地，總交易金額到 36 億元，此一區域因鄰近中壢市區及青埔重劃區，擁有雙邊磁吸效益下因而具發展潛力，今年辦理第一次標售作業就吸引宏普建設及櫻花建設前來搶地，宏普建設分別標下 2 筆商業區約 3000 坪土地，合計約 31 億元。

總經理柯宏安表示，從大型交易記錄看，桃園土地交易在 2012 年曾以總交易金額 217 億元達到頂峰，到 2016 年受到房地合一稅、國內不動產景氣低迷等因素下降到低點，但近年在三心六線捷運加上延伸 11 條路線等交通建設推動下，擺脫低迷，未來可持續觀察捷運沿線新興重劃區、甚至航空城區域發展，都會是桃園土地市場的發展重點。

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