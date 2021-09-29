國壽罕見公布恒大影響 未實現利益近120億元

近期美債殖利率攀升、中國恒大風暴相繼造成國際股市動盪，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽罕見發布新聞稿表示，恒大信用事件對國壽風險可控，相關投資部位占比低，陸、港、澳整體未實現利益仍近新台幣 120 億元，帳上部位資產品質良好且處獲利狀態，後續仍將密切監控。

國壽表示，利率趨升有利壽險公司中長期展望。近期受到 Fed 對明年經濟展望樂觀，並預計於年內開始縮減購債，而 FOMC 點陣圖反映之升息步調亦快於市場預期，再加上近期油價上揚、中國進行能耗雙控，Fed 主席 Jerome Powell 也表示通膨偏高將維持更長時間，遂推升近週美債利率大幅飆升約 25bps，10 年及 30 年美債利率 9/28 分別來到 1.53% 及 2.08%，創三個月來新高，累積 YTD 已分別上揚 62 bps 及 44bps。

國壽指出，國際利率趨升對國壽中長期財務表現有四大助益，包括：首先，穩定收益率提升，主要是今年國壽國際債平均佈建收益率超過 3.5%，較去年提升 30bps 以上，未來在利率偏升格局下，伴隨投資佈建逐步推進，中長期將有助於公司穩定收益率趨穩並回升。

另考慮今年避險成本有望較去年下降 20~25bps，並持穩於 1.0%~1.5% 水準，預估 2021 年避險後穩定收益可由 2020 年 2.1% 回升至 2.2~2.3%。

第二將可改善利差水平，並有利股價評價回升，國壽表示，近年該公司負債成本及損益兩平率持續下降，2021H1 已分別降至 3.80% 及 3.06%，分別較去年同期下降 9 bps 及 11bps，若搭配投報率持穩，將可望使公司維持穩健的利差益。長期以來低利率環境下，金融業獲利因利差縮窄而承壓，若貨幣政策能逐步邁向正常化，將有助緩解利差壓力，提高投資人認同。

再來是對接軌 IFRS 17 及 ICS 具正向助益，國壽指出，因應台灣於 2026 年接軌 IFRS 17 及 ICS，保險負債採現時利率進行評價 (即 Mark-to-Market)，因長年期主力商品對利率的敏感性高，利率上揚將有助於減緩保險負債的增提壓力，對接軌國際制度具正向助益。

最後是國壽資本強健有利提供波動緩衝及布局，今年上半年 RBC 達 371%，淨值比亦達 10.6%，顯著超越同業平均水平，為投資操作提供良好的財務韌性及緩衝，有助因應金融市場波動，並有利伺機掌握市場契機，開創未來獲利空間。

至於恒大信用事件，國壽也強調風險可控，該公司所投資的股票及公司債部位均無恆大曝險。若考慮恒大事件外溢效果，至 8 月底止，陸港澳地產相關曝險僅占總投資資產 0.2%，比例甚微，而處於先前監管風暴核心的相關產業 亦僅占總投資資產 0.8%，比例亦不高，若連鎖效應進一步擴及中國銀行業，因該公司曝險主要集中於中國中央政府高持股的大型國有銀行，相對於國壽資本水準處於歷史高位，潛在財務風險偏低。

國壽進一步指出，騰訊、阿里巴巴占投資組合比例不高，截至 8 月底，對騰訊及阿里巴巴總曝險占公司整體投資資產僅 0.6%，其中近 90% 屬債券部位，股票水位則已有所調降。考量騰訊與阿里巴巴獲利能力及現金流量均屬穩健，且槓桿程度 (Debt/EBITDA 分別為 1.10x 及 0.88x) 不高，國際信用評級均達 A1/A+，整體債信品質良好。

國壽強調，該公司的陸港澳部位，以債券為主且整體債信良好，而中國四大行恆大曝險甚微。截至 8 月底止，國泰人壽陸港澳投資曝險合計未達總資產 6%，其中 90% 為債券部位 (含固定收益特別股，約占總投資資產 5.3%)。

至於所持有的債券國際信用評等均屬投資等級，A 級以上占 84%，若加計 BBB1/BBB + 級者，合計占率更達 98% 以上，信用品質強健。

前 10 大部位中，第一大為中國國債，占陸港澳債券部位近 20%；其餘前 10 大發行人多為中國中央政府持股逾 60% 之大型龍頭企業及金融機構，政府支持度高。

而對中國四大銀 (中、農、工、建) 總曝險為台幣 530 億元，近 90% 為債券部位，目前帳上仍存在未實現利益。中國四大行對恒大直接曝險比率甚微，而對恒大曝險較多者均為民營銀行，目前該公司並無相關民營銀行的債券部位。

國壽強調，公司已提前因應風險，帳上部位資產品質良好且處獲利狀態，後續仍將密切監控以防範風險。儘管近期市場價格波動上升，但截至最新公司陸港澳整體未實現利益仍近 120 億台幣。外部機構研究多研判恒大事件尚不致釀成金融體系全面性的系統風險，現階段國壽並無被迫大量減碼的需求，惟亦將持續關注後續發展，以防範風險並維持穩健投資績效。