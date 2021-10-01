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歐盟擬祭補貼、配額優惠 砸20億美元打造稀土供應鏈

鉅亨網編譯林薏禎
歐盟擬祭補貼、配額優惠 砸20億美元打造稀土供應鏈 (圖：AFP)
歐盟擬祭補貼、配額優惠 砸20億美元打造稀土供應鏈 (圖：AFP)
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歐盟稀土中國供應鏈補貼配額永久磁鐵

為了降低對中國稀土的依賴，藉此掌握電動車、風力發電機和智慧手機的關鍵原料與技術，歐盟擬祭出補貼、配額等優惠措施，總投資額估 20 億美元，來吸引各國政府與製造商與之合作，共同打造歐洲稀土供應鏈。

歐洲原物料聯盟 (European Raw Materials Alliance,ERMA) 週四 (30 日) 發布一項計畫，希望透過補貼及銷售配額等方式，來支持歐洲地區的稀土開採和加工作業。

ERMA 指出，歐盟預計在 2030 年前滿足 20% 的永久磁鐵需求，在幫助歐盟實現目標的過程中，企業可望享有減稅優惠。

ERMA 稱，從稀土開採、稀土磁鐵生產到回收等 14 個項目，總投資額估 17 億歐元 (約 20 億美元)。

除了從零開始打造稀土供應鏈之外，上述計劃還稱，歐盟將幫助各國與蘊藏豐富資源的國家建立戰略夥伴關係。

歐盟內部市場專員 Thierry Breton 表示，在實現能源與數位轉型的過程中，歐盟在關鍵供應鏈與技術上高度仰賴其他國家，尤其是來自中國的永久磁鐵 (permanent magnets) 與稀土金屬。

目前，歐盟有高達 9 成以上的永久磁鐵為中國進口，鑑於歐盟承諾 2050 年前實現淨零碳排，市場此前預計，2050 年永久磁鐵需求將暴增 10 倍。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)

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