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WFH熱潮退 消費性PC剛需恐降 惠普遭小摩下修評級 挫逾4%

鉅亨網編譯許家華
WFH熱潮退 消費性PC剛需恐降 惠普遭小摩下修評級 挫逾4% (圖片:AFP)
WFH熱潮退 消費性PC剛需恐降 惠普遭小摩下修評級 挫逾4% (圖片:AFP)
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惠普摩根大通小摩PC美股產業

消費性 PC 與印表機大廠惠普 (HPQ-US) 週三 (29 日) 股價大跌，主因遭摩根大通硬體分析師調降評級，自「加碼」降至「中立」。

在這份對電腦硬體產業廣泛評價的報告中，分析師 Samik Chatterjee 表示，科技研調公司 Gartner 預計，今年 IT 支出將增長 6.2%，2022 年將再增長 6.1%，高於他此前預測的今年 4.3% 和明年 5.7% 增幅，因此作為回應，他更新對 PC 產業定位的展望和建議。

Chatterjee 上修電腦硬體分銷商 CDW (CDW-US) 評級，自「中立」升至「加碼」；他對戴爾 (DELL-US) 和慧與 (HPE)(HPE-US) 股票重申「加碼」評級；他給予 NetApp (NTAP-US) 「中立」評級 ，以及建議投資人「減持」Xerox Holdings (XRX-US)。

他寫道：「雖然今明兩年的整體 IT 支出穩步增長，但我們認為，最初由居家工作潮吹起的順風，對消費性 PC 和周邊設備的投資更有利，但這股力量將消退，儘管程度低於當前投資者的預期，現在順風將更加集中在伺服器和儲存方面的投資。」

因此，他更傾向有涉獵伺服器和儲存市場的公司，例如戴爾和 HPE，而建議避開專精於消費性 PC 的惠普。他認為，投資者不太會給予惠普股票更高的估值，因為投資者擔心消費性 PC 近期的前景。

但 HPE 反而是「有價值的操作」，因該股的股息收益率為 3.6%，是硬體產業中派息最高的企業之一。

Chatterjee 對 CDW 的升級是反映該公司「對企業 IT 支出的槓桿作用」，但其估值溢價使他無法推薦該股票。

惠普週三下挫 4.44%，收每股 27.31 美元。CDW 下跌 0.4% 至 185.39 美元。戴爾則小漲不到 0.1%，收 105.38 美元，近期順風已使該股週三刷新 52 週高點；HPE 小跌 0.63% 至 14.09 美元

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