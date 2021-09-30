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任天堂Switch新機是真的？數十家遊戲商正開發支援4K遊戲

鉅亨網編譯張博翔
任天堂Switch新機是真的？數十家遊戲商正開發支援4K遊戲（圖：AFP）
任天堂Switch新機是真的？數十家遊戲商正開發支援4K遊戲（圖：AFP）
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任天堂Switch新款家機遊戲業產業

儘管任天堂 7 月發布新版 Switch 更新 OLED 螢幕，因無法支援 4K 螢幕令玩家譁然，不過據悉近期有數十家遊戲開發商在開發該平台遊戲時加入 4K 功能，讓人即將推出的下一代 Switch 充滿想像。

彭博報導，遊戲大廠 Zynga 等員工透露，目前已有 11 家大小型遊戲公司表示已開發出 Switch 平台的 4K 圖像套件。實際數量可能更多。

不過，據彭博引述消息人士表示，任天堂能夠處理 4K 遊戲的新主機，最早要到明年下半年才會發佈。

遊戲開發商已拒絕猜測任天堂是否計劃再推出新款家機，但表示預計明年下半年後將推出支援 4K 的 Switch 平台遊戲。Zynga 原定計劃於今年推出的同平台新遊戲，也將延後至 2022 年推出。

這使現階段任天堂與微軟、索尼的技術競爭上仍處於劣勢，該公司 7 月發布的最新版本 Switch  將於 10 月 8 日發售，僅搭配更大 OLED 螢幕，未有明顯技術升級。

消息人士表示，任天堂僅推出改版款，主要受制於疫情導致的零組件短缺。任天堂 7 月 推出 Switch OLED 後表示沒有推出其他型號的計畫。

任天堂執行長古川俊太郎近月來多次表示，該公司無法隨自己心意盡可能生產更多 Switch 。一位 Switch 供應商表示，目前生產狀況遠遠落後公司目標，即 2021 全年度銷售 2550 萬台。 

另一位組裝商表示，該公司有信心能夠實現任天堂的目標，但警告年底購物旺季可能使庫存減少，特別是 OLED 版本若大受歡迎並使買氣激增。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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