〈恒大危機〉恒大傳二度跳票 部分海外投資人未收到利息

《路透社》週三 (29 日) 報導，恒大再度傳出跳票，又有一筆 4,750 萬美元的境外債券利息於週三到期，但目前部分恒大美元債券持有人沒收到利息款項。

儘管恒大解決了上週四 (23 日) 到期國內債券利息，但恒大卻錯過 8,350 萬美元境外債券利息的支付期限，週三 (29 日) 恒大付息 4750 萬美元境外債券利息期限已屆的，部分美元債券持有人也未能按期收到利息款項。

消息人士指出，至少一些部分恒大美元債券持有人在週三亞洲業務結束時尚未從恒大收到付款利息。目前恒大是否能在週三美國時間內付款仍是未知數。

技術上來看，恒大沒有付款也不會構成違約，恒大仍有 30 天的償付寬限期，30 天內若恒大無法付款，則將正式確認恒大違約。

恒大身負 3050 億美元巨額債務，資金捉襟見肘，週三惠譽將中國恒大信用評級從「CC」下調至「C」。

週三稍早恒大宣布，其持有的 19.93% 股份出售給瀋陽盛京金控投資集團，籌資近 100 億人民幣 (約 15.45 億美元)，但此項交易還需經中國銀行保險監督管理委員會，以及國有資產監督管理委員會的批准。

由於恒大債台高築而瀕臨破產，KraneShares 亞太高收益債券投資組合經理 Wai Hoong Leong 週三研判，對恒大而言，最有可能的結果是在中國政府幫助下進行債務重組。

Leong 預計北京當局和恒大將專注於保護客戶和供應商，同時確保對可能產生更大影響的債權人進行有序重組。