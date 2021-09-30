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面板再露曙光 群創總座：Q4跌勢收斂、明年穩中求好

鉅亨網記者劉韋廷 台北
面板再露曙光，群創總座：Q4跌勢收斂、明年穩中求好。(圖為群創線上法說會截圖)
面板再露曙光，群創總座：Q4跌勢收斂、明年穩中求好。(圖為群創線上法說會截圖)
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群創面板景氣能耗雙控楊柱祥

下半年電視面板需求急凍，導致第三季面板價格出現較大修正，展望第四季，群創 (3481-TW) 總經理楊柱祥認為，中國能耗雙控政策雖然衝擊整體供應鏈，但可望為面板產業帶來曙光，認為第四季面板價格跌幅將有所支撐，不會跌破現金成本價，明年首季也將以穩中求好為目標。

第四季為傳統面板旺季，楊柱祥表示，短期仍受供應鏈、運能影響，導致供需出現失衡狀況，但包含電視、筆電、平板、手機等剛性需求都仍在，隨著疫情、全球經濟局勢穩定下，長期對面板產業景氣仍樂觀，產業結構也持續轉變中，認為面板價格再跌破現金成本機率不高。

展望下半年，楊柱祥延續法說會曾提到產業飄來兩片雲的說法，包含變種病毒、極端氣候，他指出，全球現階段正面臨大國博弈階段，而近期中國能耗雙控政策就是極端氣候那片雲後的陣雨，但已在雲後面看到曙光。

楊柱祥說明，過去產業在產能擴充上是無序、且無法有效掌握，但在能耗觀點下，就如同物競天擇道理，低階無效率的產能將被淘汰，僅留下高優質企業，將使整體供給減少並趨於穩定，有利面板產業朝正向穩健發展，逐步擺脫景氣循環。

此外，楊柱祥指出，能耗政策也將使廠商採購預期心理恢復到真實情況，觀察第三季面板跌勢加劇，有部份原因正是品牌廠預期面板價格將續跌，導致採購力道縮手甚至延後，但面對近期中國擴大限電政策，認為品牌廠在考量材料供給、剛性需求下，拉貨將恢復正常。

從整體供應鏈觀察，楊柱祥也認為，中國能耗雙控政策將有助紓解運能緊張狀態，若中國供電減少 20%，依此推估，工廠產出將減少 20%、連帶貨物運輸同樣將降低 20%，對運能紓解將有一定程度的幫助。

群創也規劃在第四季進行產能調整、歲修，楊柱祥表示，今年度遞延的歲修計畫，都將在年底前完成，也會一併納入資安、綠能等規劃，整體而言，第四季除前段產能投產減少外，預期後段產線也將受限電有部分影響。

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