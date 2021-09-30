FIRE理財正夯 國泰世華基金銷量年成長50%

FIRE（Financial Independence Retire Early）理財運動在台灣愈來愈夯，強調「財務獨立、提早退休」的價值觀興起，更帶動了年輕世代的理財投資熱潮。國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行統計數據顯示，截至今 (2021) 年 7 月，基金銷量較去年同期成長 50%，基金申購人數成長逾 20%，其中以 20-24 歲的客群成長 50% 最為突出，遠高於各年齡平均值。

疫情帶來破壞性的創新，不少民眾因居家上班或工作不穩，開始重新審視真正想要的生活。這樣的省思，反映在全球飆高的離職潮，2021 年 4 月美國離職率更攀升至 2.7%，創 20 年新高，這股讓人生重新開機的風潮不僅於歐美發酵也吹進台灣，簡稱 FIRE（Financial Independence Retire Early）。

投資客群年輕化 年輕世代逾 98% 選數位通路買基金

國泰世華銀行在今年 4 月推出透過數位通路定期定額投資基金，最低申購門檻只要 500 元，也大幅提升年輕投資人定期定額投資基金的意願。國泰世華銀行財富管理部協理李鼎倫指出，年輕世代中高達 98% 選擇透過數位通路申購基金，顯見對這群網路原生世代來說，數位金融服務已成主流趨勢。

基金申購人數、銷量皆創雙位數成長 股票型基金獨占鰲頭

這股投資熱潮其實不只出現在年輕族群身上，國泰世華銀行統計數據顯示，整體而言 2021 年客戶投資表現都較 2020 年積極，基金申購人數、銷量都創下雙位數成長。

基金銷售排行榜則由波動相對較高、追求資本利得的股票型基金獨占鰲頭，銷量最高的５檔基金中就有３檔為股票型基金；相較於 2020 年基金銷售以波動相對較低、追求固定利息收益的平衡型及債券型基金為主，顯見今年投資人對投資風險的容忍度較高。

在這波「FIRE」理財風潮下，投資儼然已成全民運動，針對初次嘗試投資的年輕族群，李鼎倫建議，應採取「分批布局」和「分散配置」的策略，因市場低點難測，藉由定期定額分批布局才能平均分攤投資成本，以時間換取獲利的空間。在選擇投資標的時，則可適時配置債券型基金，避免將資金過度集中在股票型基金，以分散風險。