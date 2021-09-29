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〈振興加碼〉國旅券最夯 中獎率不到12% 逾3000家業者加入

鉅亨網新聞中心
國旅券最夯 中獎率不到12% 逾3000家業者加入。(圖：AFP)
國旅券最夯 中獎率不到12% 逾3000家業者加入。(圖：AFP)
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振興加碼券交通部國旅券

交通部提出面額 1000 元的國旅券加碼振興，目前最受國人歡迎，已有 1013 萬人登記，中獎率不到 12%，觀光局今 (29) 日表示，目前有超過 3000 家旅行社、飯店等觀光業者申請參加，民眾可一次使用多張國旅券，一經使用不予退還。

根據經濟部統計，截至 29 日下午 3 點，振興五倍券數位綁定共計 382 萬 0096 人，紙本券預約人數達 914 萬 4622 人，加碼券登記方面，國旅券 1013 萬最多，其次為農遊券的 1000 萬人，藝 Fun 券、動滋券分別為 974 萬人、942 萬人，客庄券也有 866 萬人登記。

觀光局預定發放 120 萬份國旅券，以目前登記狀況來看，中籤率僅約 11.8%。外界紛紛呼籲政府應加碼國旅券的額度，交通部表示，已反映給行政院，但後續還有籌措財源的問題。

觀光局指出，目前已有超過 3000 家旅行社、飯店、民宿、遊樂園等旅遊業者，申請加入國旅券適用範圍，10 月 1 日起，將會在國旅券官網上公布業者名單，由於申請沒有期限，後續可望將陸續增加適用的業者。

觀光局今天也公布國旅券相關 Q&A 為民眾解答，國旅券中獎公布後會給中籤民眾一組 QR code 條碼，民眾憑條碼折抵 1000 元，使用時不需要出示證件，只需要於消費抵用時，告知或自行輸入身分證後 4 碼，即可確認抵用。

觀光局表示，國旅券可以給家人使用，且一次能抵用多張，使用者在抵用時出示條碼分別掃描並分別輸入中籤者身分證末 4 碼即可，但國旅券一經使用就無法再退還，若有相關退換貨需求，須依各業者規定辦理。

國旅券可以給家人使用，現場消費抵用國旅券時，出示 QR code 掃描外，店員會詢問中籤者或由消費者自行輸入中籤者身分證末 4 碼，以確認抵用。

國旅券可以一次抵用多張，使用者在抵用時出示條碼分別掃描，並分別輸入中籤者身分證末 4 碼即可，但國旅券一經使用就無法退還，若有相關退換貨需求，須依各業者規定辦理。

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