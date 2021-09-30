〈美股盤前要聞〉市場關注失業金數據 美股期貨回升

美國今日將公布上週初領失業金人數、第二季 GDP、第二季消費者支出數據。另外，多位 Fed 官員將發表講話。美國 10 年期公債殖利率來到 1.532%。美股期貨週四 (30 日) 回升，道瓊期貨漲 0.43%，標普 500 期貨漲 0.44%，那斯達克 100 期貨漲 0.51%。

1. 鮑爾：美經濟前景高度不確定 供應鏈問題沒有好轉

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (29 日) 表示，美國經濟前景高度不確定，而令人沮喪的是供應鏈問題並沒有好轉，預計將持續到 2022 年。

鮑爾發表線上演說提到，在美國財政政策援助之下，美國經濟取得強勁的需求，但美國經濟前景存在高度不確定性，供應鏈瓶頸正在拖經濟後腿，當前壓力預計將持續至 2022 年。

鮑爾重申高通膨是暫時的言論。他指出，隨着供應鏈瓶頸得到控制或趨緩，高通膨料將得以回落，儘管供應鏈影響高通膨的時間比他原先預期的還要久。聯準會距離升息還很遙遠，至少要到 2022 年底才可能有推進。

2. 女股神大舉拋售特斯拉 晶片荒料打擊 Q3 交車量

科技巨擘正面臨美債殖利率飆升的壓力，女股神伍德 (Cathie Wood) 的方舟投資 (Ark Invest) 週二拋售超過 34 萬股特斯拉股票、套現 2.7 億美元。與此同時，華爾街分析師認為，晶片短缺問題將影響特斯拉交車量預期。

華爾街分析師表示，特斯拉持續受到晶片短缺的壓力，預計將在未來幾天公布第三季交車量的狀況。FactSet 共識為，特斯拉第三季交付 20.4 萬輛汽車，其中包括 12.33 萬 輛 Model 3。

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 週三於一份報告中表示：「到目前為止，我們認為晶片短缺明顯抑制 7 月和 8 月特斯拉產能和交車量，但 9 月交車量有大幅增長趨勢。」

3. 波音拿百億美元政府合約

波音 (BA-US) 周三 (29 日) 獲得美國國防部一份價值多達 238 億美元的機隊維護合約，此外，受惠於疫苗施打逐漸普及使航空需求逐漸回溫，華爾街看好波音後市並上調目標價，激勵股價週三收漲逾 3%。週四盤前股價上漲 0.88%。

根據合約內容，波音將繼續為美國空軍等 8 個全球合作夥伴的 275 架 C-17 全球霸王 III 運輸機機隊，提供為期 10 年的維護服務，包括工程、現場支援和零件管理等，該公司還將協助降低機隊每小時飛行營運成本。

波音表示，該筆資金將持續挹注至 2024 年 9 月，第一階段將獲得 35 億美元。

4. 通用推 Ultifit 軟體平台提升駕駛體驗

通用汽車 (GM-US) 強化車用軟體實力，周三宣布將推出 Ultifit 端對端的軟體平台，提供全新駕駛體驗，預計將於 2023 年新款車型推出。

通用表示，Ultifit 平台將採 Linux 系統，從遠端提供消費者功能、軟體和服務，為更多雲端服務、軟體開發提供機會，提高消費者忠誠度。

軟體服務一直以來不是汽車業的優勢。儘管車用體驗逐漸成為焦點，但過去通用 OnStar safety 和 Concierge 系統從未成為公司金雞母，其他競爭者的系統也通常不太成功。

5. 恒大傳二度跳票 部分海外投資人未收到利息

《路透社》週三 (29 日) 報導，恒大再度傳出跳票，又有一筆 4,750 萬美元的境外債券利息於週三到期，但目前部分恒大美元債券持有人沒收到利息款項。

儘管恒大解決了上週四 (23 日) 到期國內債券利息，但恒大卻錯過 8,350 萬美元境外債券利息的支付期限，週三 (29 日) 恒大付息 4750 萬美元境外債券利息期限已屆，部分美元債券持有人也尚未收到利息款項。

消息人士指出，至少一些部分恒大美元債券持有人在週三亞洲業務結束時尚未從恒大收到付款利息。目前恒大是否能在週三美國時間內付款仍是未知數。