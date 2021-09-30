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〈台股盤中〉傳產族群撐盤 黑翻紅力守平盤

鉅亨網記者劉韋廷 台北
〈台股盤中〉原物料傳產族群撐盤，黑翻紅力守平盤之上。(鉅亨網資料照)
〈台股盤中〉原物料傳產族群撐盤，黑翻紅力守平盤之上。(鉅亨網資料照)
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台股盤中加權指數紡織鋼鐵電子

受美國債務上限、中國能耗雙控限電措施影響，美股科技股跌多漲少，也拖累台股今 (30) 日開高走低，一度失守 16800 點，盤面上電子族群續呈疲軟，反觀紡織纖維、鋼鐵、化工等原物料族群逆勢撐盤，午盤前大盤由黑翻紅，力守紅盤之上，今預估成交量達約 2500 億元。

盤面上電子權值股續呈疲弱，台積電早盤由紅翻黑，最低來到 575 元，聯發科跌幅也接近 1%，整體而言，電子族群續拖累大盤走弱，台塑四寶也出現高檔回檔賣壓，台塑、台塑化跌幅均超過 1%。

盤面上強勢族群集中原物料概念股，紡織纖維族群就在棉花期貨價格飆升至近十年高點激勵下，指標股力麗、南紡、集盛、力鵬、聯發等均攻上漲停價位，也帶動同族群東和、嘉裕、新纖等漲幅均超過 5%。

鋼鐵族群表現也不俗，世紀鋼漲幅超過 9%，一度觸及漲停價位，佳大、海光、燁興、盛餘、燁輝、允強、中鋼漲幅都超過 2%，化工族群中，台肥大漲 3% 創下波段新高，包含東聯、東鹼、中纖、中華化、和桐、永光、長興均相對大盤強勢。

資金比重方面，午盤前電子族群成交比重超過 5 成，達 56.9%，航運股成交比重則有 10.8%，其次則為塑膠、紡織纖維、化學生技醫療，占比分別落在 5% 上下。

法人指出，受國際經濟不利因素、中國限電措施衝擊供應鏈等影響，台股短中期均線均轉為下跌，資金轉進低基期的傳產族群，預期指數上攻力道有限，今也適逢第三季底，預期月、季線都將同步收黑。

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