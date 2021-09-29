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大立光10/7開法說 法人關注車用市場等三大焦點

鉅亨網記者張欽發 台北
大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)
大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)
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大立光玉晶光獲利光學元件iphone

蘋果供應鏈光學元件廠大立光 (3008-TW) 將在 10 月 7 日召開法說會，將公布第三季獲利及第四季展望，法人將關注三大重點，包含下半年營收能否持續回升，進一步提高獲利，還有車用光學市場應用進展，以及手機客戶高階鏡頭開發進展。

蘋果 iPhone 13 年度旗艦機種己正式上市，大立光 8 月營收小幅回升，法人估 9 月營收將達 45 億元以上，第三季營收將達 124 億元。

證券分析師黃漢成說，法人關注大立光車用應用進展，由於 3C 電子產業「長短料」狀況嚴重，使大立光下半年旺季營收成長遭遇障礙，另外，手機大陸組裝廠第四季也可能再遭限電、限產干擾，因此大立光車用布局進展，格外引起關注。

證券分析師張陳浩說，目前大立光營收來看，大立光少了華爲需求支撐，其他非蘋陣營採購量無法補族缺口，且大立光在主要客戶市占率遭遇舜宇、玉晶光 (3406-TW) 分食，法人也想了解，大立光在高階手機鏡頭技術與競爭對手的領先差距是否擴大，以及現階段主要客戶手機鏡頭設計升級的意願。

張陳浩指出，今年大立光獲利衰退，外資不斷下修目標價，顯示其成長性不再獲看好，因此下修本益比預估，其中也涵蓋了獲利衰退的趨勢，導致股價修正。

張陳浩認為，大立光股價頻頻破底，但相反的，成交量在放大，可解讀爲中長級投資人仍看好獲利，逢低逐步承接籌碼。

大立光今日股價以 2170 元作收，較昨日下趺 45 元或 2.03%，成交量放大到 1211 張，爲今年 4 月 8 日以來的單日最大成交量。外資大買超 311 張，三大法人合計買超 256 張。

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