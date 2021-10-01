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〈台股盤前〉美股盡墨、台指期挫逾百點 不利大盤上攻

鉅亨網記者劉韋廷 台北
〈台股盤前〉美股盡墨、台指期挫逾百點，不利大盤上攻。(鉅亨網資料照)
〈台股盤前〉美股盡墨、台指期挫逾百點，不利大盤上攻。(鉅亨網資料照)
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台股盤前盤勢台積電鴻海益登

美股受聯準會 (Fed) 即將縮減購債 (Taper)，加上中國能耗雙控政策持續衝擊供應鏈，美股四大指數 30 日全數走跌，台股昨雖由傳產力抗電子賣壓，但受國際不利因素恐持續影響全球供應鏈第四季營運，台指期轉弱跌逾百點，預期短期台股上攻萬七力道有限。

美股四大指數 30 日全面走弱，道瓊下漲 546.8 點或 1.59%，收在 33843.92 點，標普 500 指數下跌 51.92 點或 1.19%，收 4307.54 點，那斯達克下跌 63.86 點或 0.44%，收 14448.58 點，費城半導體指數也下跌 5.74 點或 0.18% 作收，收在 3258.09 點。

盤面關注焦點，中國能耗雙控 (能源消耗總量和強度雙控) 政策影響持續發酵，既先前多省要求工廠停工之後，最新傳出多省將自 10 月 1 日起調漲電價，並發放單據要求廠商自選停電日期，再度打亂全球供應鏈生產計劃，市場也擔憂再加重組裝代工、被動元件、PCB、電源供應器等廠商生產成本。

此外，市場也傳出，由於工業矽料最大產地雲南省產量大減，矽價已從 8 月翻漲三倍，由於矽為太陽能板主要材料，太陽能板價格可能因此再吹漲價風。

美國傳出要求晶圓代工龍頭台積電等半導體業者，提供客戶機密資料，對此，國發會主委龔明鑫昨致電台積電詢問，台積電也說明，一定不會損及客戶與股東權益，政府一直都有持續給予關心，若有需要協助的地方，會向政府反應。

個股消息方面，鴻海電動車布局再下一城，將與美國電動卡車新創公司 Lordstown 敲定合作案，Lordstown 將以 2.3 億美元把原本在俄亥俄州的通用車廠賣給鴻海，鴻海也將取得 Lordstown 價值 5000 萬美元普通股，雙方將加速在汽車製造上合作。

IC 通路商益登則宣布擬以每股 18 元收購彥陽，依彥陽 29 日收盤價 15.25 元推算，溢價率約 18%，收購完成後可望進一步整合資源、擴大營業規模、強化全球市場競爭力等，雙方股份轉換準日訂在 12 月 30 日，未來彥陽將下櫃、成益登 100% 持股子公司。

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