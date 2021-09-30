美要求交出機密資料 國發基金：台積電不會透露個別客戶資訊

美國政府傳出要求台積電 (2330-TW)、韓國三星等半導體業者提供機密資料，對此，行政院國發基金今 (30) 日表示，召集人龔明鑫稍早致電台積電，對於 26 個相關問題是否須揭露特定客戶商業資訊，認為填答人仍有裁量空間，且台積電也表達不會透露個別客戶商業機密資訊。

國發基金表示，此案是美國商務部針對「晶片短缺」議題，徵詢相關產業以了解實況，並在 9 月 24 日在商務部官網上公開提出 26 個問題，希望各界在 11 月 8 日前主動提供資訊，以利了解整體供應鏈上下游狀況、美國政府可提供協助之處。

國發基金進一步指出，美國政府公開徵詢各界提供意見，涉及層面廣泛，並非針對晶片製造業、台灣廠商或台積電單一公司，且此為自願性回覆意見，目前並非強制性回覆。

行政院國發基金目前是台積電最大股東，持股比例約為 6.38%，龔明鑫身為國發基金代表人，擔任台積電董事一職，今上午備詢時面對相關議題，僅初步回應公司未來會再下一次董事會中說明。

經濟部則指出，若台灣業者在國際競爭時面臨不合理要求，政府將會給予必要協助與關切，不讓台灣企業在國際間孤軍奮戰。