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洞悉主力思維韭菜贏鐮刀 郭勝靠籌碼分析逆轉勝

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Money錢韭菜贏鐮刀籌碼分析

撰文：龔招健

國中數學老師出身的郭勝，曾因聽信「明牌」買股票慘賠，後來幸運遇到貴人，重新修正自己的投資方式，才擺脫被割韭菜的宿命，50 歲前就達到財務自由。

跟大多數散戶一樣，郭勝 20 多年前剛進入股市時，會聽信所謂的「明牌」買股票，而且是深信不疑，一開始也的確有嘗到甜頭，但結局卻是慘賠。

2010 年底，郭勝聽了金融圈朋友報的明牌，買進正峰新（1538）、晟銘電（3013）、漢康（5205，已改名為中茂）3 檔股票，「買進後看著股價上漲，想要賺更多，就借錢擴大槓桿往上加碼，短短幾個月帳上資產倍數增加，相當於賺到一台進口賓士車。」

2011 年 5 月中之後，郭勝的持股漲多乏力，在高檔破月線轉弱，營業員還熱心提醒他，問他是否要賣掉？當時他仍信心滿滿，回覆營業員說：「不用賣，人家說股票上漲的目標價還沒到，現在的回檔應該只是洗盤甩轎。」

 

聽明牌買股歷經大賺到慘賠

拜師後靠 2 大準則反敗為勝

沒想到股價破月線之後，就重力加速度一直往下破年線，郭勝的持股從賺錢變賠錢，融資被追繳，抱到最後竟倒賠一台進口賓士車，致富的夢想破碎。「上班賺的錢都在股市蒸發，還欠了信貸，心情從雲端跌入谷底。」

郭勝一度想要放棄股市，但又告訴自己，在哪裡跌倒，就從哪裡站起來，看了很多股票投資相關書籍，努力追蹤股市相關訊息，但過了大約 10 年，他依然在股市浮浮沉沉。

皇天不負有心人，2013 年 9 月，郭勝在一次餐會認識了股市啟蒙恩師林上仁，兩人見面很投緣，聊得很開心，郭勝自此拜師學藝，每天晚上通電話學投資，這樣持續超過半年，期間郭勝幾乎每天做功課至午夜，除了練習選股，也勤寫投資筆記和日誌，藉以反省檢討失誤之處。

有了恩師指點迷津，加上本身勤於練習、下功夫，郭勝終於學會一套可以反敗為勝的投資心法，在兩年內就把一輛進口賓士車再賺回來，主要是靠他從恩師學到的兩個重要投資準則，不斷練習、驗證，加以融會貫通，有系統地操作。

首先，進場前一定要先辨別大盤多空。林上仁強調，「大盤是天，不可逆天行事」，股市投資者像是漁夫，出海捕魚前一定要掌握天氣變化，狂風暴雨時絕不可以出航，若執意出海，捕不到魚不打緊，還可能連人帶船翻覆，「再好的選股方法及策略，若無天時配合，也只能徒呼奈何！」

郭勝謹記在心的第 2 個投資準則是「洞悉主力思維，分析籌碼布局」。林上仁認為，投資就像打仗，要「知己知彼」才能「百戰百勝」，平日要勤做功課，不斷看 K 線圖，觀察主力籌碼與股價型態的變化，綜合各方資訊，驗證自己的想法，觀察是否突破整理平台，是否有 KD 在低檔黃金交叉…… 實際進場後，還要不斷修正，記取經驗及教訓，久而久之勝率就會越來越高。

 

主力籌碼和 K 線才是王道

所有消息與故事聽聽就好

初入股市的散戶，往往會去追逐利多消息頻傳的個股，郭勝以過來人經驗提醒，「所有的消息、故事聽聽就好，千萬別以為自己的消息領先。一家公司若真有爆炸性的營收或獲利將發生，一定是消息靈通的「親公司派」主力大戶領先掌握，再層層往外傳，等一般散戶收到訊息，股票也都漲上來了。

「不論這些消息是來自媒體、網路或小道消息，千萬不能被牽著鼻子走，一定要先檢視籌碼及 K 線型態。」郭勝強調，要養成檢視股票資訊的習慣，因為人會說謊，只有籌碼不會說謊。

市場主力可能是公司派及其外圍、大股東、政府基金、投信、外資等，其中以公司派相關主力的動向最值得追蹤，因為公司派最能提前掌握自家營運狀況。

投信與外資也是重要觀察指標。當投信、外資連續買超，甚至認養特定公司，一般是因為看好中長期的成長趨勢。此外，投信所認養的通常是中小型股，而資金部位較大的外資偏好中大型股。

 

判斷主力操作週期

中長線投資才跟著進場

除了公司派相關主力，郭勝會特別留意投信的買盤，因為國內投信買賣股票有一套相對嚴謹的決策過程，其投資團隊事前會拜訪公司、寫研究分析報告，等於幫投資人篩選過濾投資標的，而且投信認養的中小型股很可能成為飆股。

而政府基金則通常是在相對低檔時才會出手護盤，尤其國安基金不輕易出手（如在去年新冠疫情爆發嚴重影響股市時），而政府基金偏好買進台灣 50（0050）或其成分股，但通常以逢低承接為主，目的在穩住盤面，並非想要拉著大盤往上攻，所以進場沒多久就可能會悄悄出場。

郭勝指出，如果主力才剛開始吸納籌碼、建立部位，自然不會讓股價一路往上漲，反而會採取壓抑股價的策略。如果主力長時間已吸納足夠籌碼，洗盤也洗得差不多了，一旦帶量突破整理平台，搭配 KD 在低檔黃金交叉向上，就代表主力開始發動攻勢，在第一時間跟著進場或加碼，就能嘗到股價快速上漲的甜美滋味。

不論是哪一種主力，重點在於研判這個主力是採取短線或中長線操作。如果主力只是短線操作，例如隔日沖，跟著操作就難有賺頭，但如果主力是採取 3 個月到半年以上中長線操作，跟著進出場就比較有機會獲利。

至於要如何研判主力操作為短線或長線，除了觀察個股的歷史走勢、了解其股性（與主力操作習性息息相關），最好能勾勒其背後劇本，找出相關的題材、時程、事件，例如董監改選、營收創新高、發行可轉換公司債等。

一般來說，公司派下單的證券商分點往往有地緣關係；若公司近期實施庫藏股，投資人可趁機觀察該公司下單（買超）的券商分點。至於外資，進出台股主要透過外資券商，透過本土券商進出的外資則可能是海外台資，而政府基金主要下單機構為台銀等公股色彩濃厚的證券商。

 

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 10 月號第 169 期

 

 

來源：《Money 錢》

更多精彩內容請至《Money 錢

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