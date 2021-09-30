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財要理得好 第4季必做4功課

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Money錢財要理得好必做4功課

撰文：張國蓮

第 4 季是一年的最後一季，在這一季裡，不管你是感嘆時間的快速流逝，還是歡欣迎來一年的結束，驗收、檢視、規劃都是必做的投資理財功課。若能長久堅持這樣做，個人與家庭的財務狀況基本上都能有效控管，理財成績也該有平均水準以上的表現。

 

本次〈特別企劃〉專訪的 5 位財經作家——張皓傑、股海老牛、股魚、蕾咪、

朱家泓，分別具有上班族、自由工作者與退休族的身分，

在第 4 季設定的投資理財功課內容，都包括：

 

➊驗收全年投資成果

➋盤點資產價值或工作產值

➌調整投資組合或工作

➍規劃下一季或下一年度方向及挑選標的等，但實際做法仍有不同。

 

你也想在第 4 季通盤檢視績效，並做好明年度的理財規劃嗎？

專家們分享的做法，可以協助你制定出適合個人的投資理財功課，

為自己 2022 年的收入與投資獲利做好準備。

 

張皓傑上班族代表

預先規劃明年要領哪些公司股利

談起第 4 季的投資理財功課，張皓傑表示有 2 個重點：一是檢視今（2021）年的投資績效，一是規劃下一季的投資策略。

關於今年的績效檢視，張皓傑的投資報酬率約 20%，不如去年的 40%～50%，他以表現普通來總結，並對感到可惜、不如預期、表現滿意的 3 個部分進一步說明。

讓張皓傑感到可惜的是，沒有賺到漲幅逾 6 成（截至今年 8 月底）的富邦台灣中小 ETF（00733）。張皓傑表示，去年全年表現不佳、成交量低、折溢價過大、費用率高達 2%，是他決定在今年初賣出富邦台灣中小 ETF 的原因。沒想到因為成分股中有第 2 季飆股——航運股與面板股，富邦台灣中小 ETF 出現一波強漲，直到第 3 季才轉弱。

不如預期則有 2 點，首先是今年初他預期疫苗施打後，封城鎖國等有機會解禁，因此買進航空與旅遊類海外 ETF，沒料到疫情持續延燒，變種病毒變化莫測，顯然該類標的在第 4 季也不會明顯轉強，因此張皓傑已經有耐心等待的心理準備。

其次，5 月與 8 月的台股下跌，他雖加碼但不夠多。張皓傑原先預期這 2 次下跌將與去年 3 月一樣，因此一開始加碼不多，想等跌更多時再加碼，沒想到跌幅不如預期深，而且很快就回彈。

至於他對自己的表現滿意之處，是將部分個股於股市相對高點時獲利出場。張皓傑解釋，原物料價格不斷走高，讓生產成本增加，疫情又導致成長趨緩，相當不利股價走高，因此他對未來預期轉為保守，逢高獲利了結。

 

第 4 季與第 1 季保守

操作採防禦策略

在第 4 季至明年第 1 季的投資策略規劃上，張皓傑預期景氣動能、企業獲利、資金動能皆趨緩，建議相對保守，例如拉高手中現金水位，以防禦標的為主。

張皓傑表示，他在第 4 季的投資主軸有 3 項。首先是短線操作元大高股息 ETF（0056）。近 1～2 個月來，元大高股息表現差，張皓傑從歷史回測中發現最大跌幅的價位在 33 元附近，10 月又有除息行情，參考往年 100% 的填息機率，他持續在 33 元附近買進，賺填息行情。

其次，因對股市前景相對保守，張皓傑打算降低個股部位，並增加股息型 ETF 來防禦，例如國泰永續高股息（00878）是其存股標的之一。個股方面，張皓傑持續看好半導體，以台積電為例，明年在高端製程與低端製程都有新廠營運，股價將可望走揚，有機會帶動半導體相關類股一波漲勢。

最後，預先規劃明年要領哪些公司的股利。張皓傑指出，根據企業第 1～第 3 季的 EPS，可以預估整年營收與獲利狀況，輔以第 4 季平均淨利率來預估第 4 季的 EPS 與全年的 EPS。接著，再參考過去的盈餘分配率，可預估明年可配發多少股利。

張皓傑會挑選殖利率 5%～7% 的標的來布局，他表示，這樣做的未來情況有 2：一是買進之後，股價於除息前表現好，除息前賣掉，不等填息行情；另一個是明年獲利繼續衝，股利、價差兩頭賺。

 

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 10 月號第 169 期

 

 

來源：《Money 錢》

更多精彩內容請至《Money 錢

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