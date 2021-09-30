〈美股早盤〉9月最後交易日 美股小幅高開、維珍銀河准復飛飆逾10%

週四 (30 日) 為 9 月也是第 3 季的最後一天，美股小幅高開，道瓊漲逾百點後漲勢收斂，截稿前，道瓊工業指數幾乎平盤，那斯達克綜合指數漲 0.6%，標普 500 指數漲 0.3％，費半漲 1.1％。在 FAA 批准復飛後，維珍銀河 (SPCE-US) 飆逾 10%。

受到 Taper、舉債上限以及中國恒大債務危機等消息影響，美股 9 月走勢震盪，過去 1 個月來，道瓊工業指數跌約 2.7%，標普 500 指數跌約 3.6%，那斯達克綜合指數跌約 4.9%。

政策消息面，美國參院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 週三表示，國會議員已達成協議，將向聯邦政府挹注資金至 12 月 3 日，避免政府在 10 月 1 日關門。美國眾院計劃週四就短期撥款法案進行表決。

經濟數據面，美國商務部公布美國 Q2 GDP 增長率終值報 6.7%，略高於前次修訂值的 6.6%。美國上週初領失業金人數則連續 3 週增加，至 36.2 萬人，高於市場預期。

10 年期美債殖利率小幅回落，截稿前報 1.539％，美元維持在 1 年高位，對通膨的擔憂本週使殖利率升破 1.5%。

截稿前，FAAMG 均小幅上揚，Netflix(NFLX-US) 漲逾 2%，該公司宣布收購遊戲開發商 Night School Studio，作為進軍遊戲產業計畫的一環。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 與美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 稍後將赴眾議院金融服務委員會作證。

截至台北時間週四 (30 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 23.11 點或 0.07%，暫報 34413.83 點

那斯達克綜合指數上漲 79.17 點或 0.55%，暫報 14593.85 點

標普 500 指數上漲 14.18 點或 0.33%，暫報 4373.64 點

費半上漲 35.36 點或 1.10%，暫報 3299.20 點

台積電 ADR 上漲 1.27% 至每股 113.04 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.543%

紐約輕原油下跌 1.55％ 至每桶 73.67 美元

布蘭特原油下跌 0.92% 至每桶 77.92 美元

黃金上漲 1.03% 至每盎司 1740.70 美元

美元指數上漲至 94.37

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤上漲 10.99％，至 25.04 美元。

在完成對 7 月飛行任務的事故調查後，美國聯邦航空總署 (FAA) 批准維珍銀河自週三起復飛。該項調查指出，維珍銀河 7 月 11 日進行飛行任務時，太空船在返回地球的過程中偏離路徑，且未按照規定回報 FAA。

默克 (MRK-US) 早盤上漲 1.69％，至 76.36 美元。

默克藥廠週四宣布，將以每股 180 美元、總計約 115 億美元現金價格收購製藥同業 Acceleron Pharma，來強化罕見疾病藥物產品組合，較周三收盤價溢價 2.6%。

Lordstown Motors(RIDE-US) 早盤上漲 10.46％，至 8.13 美元。

外媒引述知情人士報導，美國電動卡車新創 Lordstown Motors 最快本週與鴻海敲定一項交易，將位於美國俄亥俄州的一座汽車廠售予鴻海。

今日關鍵經濟數據：

美國 Q2 GDP 季增年率終值報 6.7％，預期 6.7%，前值 6.6%

美國上週 (9/25) 初領失業金報 36.2 萬人，預期 33 萬人，前值 35.1 萬人

美國上週 (9/18) 續領失業金報 280.2 萬人，預期 279 萬人，前值自 284.5 萬人下修至 282 萬人

自 9 月初降至疫情爆發低點以來，美國初領失業金人數已連 3 週增加 (圖：Zerohedge)

台北時間 21:45 公布美國 9 月芝加哥 PMI，預期 65.2，前值 66.8

華爾街分析：

Invesco 多資產基金經理 Sebastian Mackay 表示，目前美國經濟已進入稍微困難，且更不穩定的復甦階段，開始出現許多不利因素。

凱投宏觀 (Capital Economics) 市場經濟學家 Thomas Mathews 認為，除了 Taper 外，還有其他不利因素可能在未來一段時間對市場構成壓力，包含估值過高、獲利預期上行空間有限。

Mathews 還稱，除了 Taper 之外，長債殖利率也可能因為其他原因而上揚，他預計，未來幾年美股漲幅恐怕有限。