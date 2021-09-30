微軟Xbox雲端遊戲服務明於澳洲、日本推出

微軟 (MSFT-US) 週四 (30 日) 宣布將 XCloud 雲端遊戲服務拓展至澳洲、日本、巴西和墨西哥市場，且明 (1 日) 將率先於澳洲及日本推出。

若加上本次計劃，微軟 XCloud 雲端遊戲服務目前已拓展至全球 26 個國家或地區。

微軟 XCloud 部門主管 Catherine Gluckstein 表示，在全球約 30 億遊戲玩家當中，不是每個人都能擁有自己的遊戲硬體，該公司希望能幫助更多玩家落實遊戲近用權，讓他們可以在既有的設備裝置上展開遊戲體驗。

微軟雲端遊戲副總裁 Kareem Choudhry 稱，日本有超過八成玩家在 PC 和行動裝置上玩遊戲，這足以證明未來的發展願境將會是以玩家為中心的遊戲生態系。

荷蘭研究機構 Newzoo 預計，今年全球雲端遊戲市場規模將較去年成長 1 倍以上， 至近 16 億美元，且預計到 2024 年，市場規模將高達 65 億美元，隨著越來越多開發商挹注大量投資，雲端遊戲市場料快速成長。

除了微軟外，Sony 早在 2014 年就率先推出雲端遊戲訂閱服務 PlayStation Now，除了讓玩家能以雲端串流方式進行遊戲外，還提供遊戲下載服務，吸引 300 多萬個訂閱用戶。

其他類似串流遊戲平台還包含 Google Stadia、亞馬遜的 Luna 以及臉書的 Facebook Gaming，就連 Netflix 也積極籌備進軍雲端遊戲市場，並在近期傳出收購首間遊戲工作室的消息。