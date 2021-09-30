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崇越落實ESG 勇奪天下永續公民新秀獎

鉅亨網記者魏志豪 台北
崇越集團副董賴杉桂代表崇越受頒「天下永續公民獎」。(圖:業者提供)
崇越集團副董賴杉桂代表崇越受頒「天下永續公民獎」。(圖:業者提供)
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崇越ESG大型企業社會責任運動生活化

崇越 (5434-TW) 近年投身 ESG 不遺餘力，今 (30) 日榮獲「2021 天下永續公民獎 - 新秀獎」肯定，副總統賴清德也受邀出席授獎，肯定 ESG 典範企業為台灣帶來的正向力量。

崇越為台灣半導體材料代理龍頭，今年上半年營收創新高、達 199.1 億元，公司除持續強化績效管理，帶動本業營收攀升，也力行運動生活化，除擁有安永鮮物棒球隊、成立企業運動社團、開辦運動課程，向外推廣到客戶與社會大眾。

崇越每年秋季皆會至新竹主辦壘球賽，邀請竹科客戶健身聯誼，年度參與人數超過 700 人，也跨界營運臺北大學運動中心，打造 XPORTS 專業運動訓練品牌等，期盼帶動全台「運動生活化」風氣。

崇越集團副董賴杉桂表示，永續發展已成企業共識，落實永續理念不僅是企業的責任，更是攸關企業存續的關鍵競爭力，從高科技、循環經濟、健康餐飲到運動推廣，將持續朝環境永續和社會美好的方向邁進。

崇越投入企業資源，響應政府防疫政策，也在企業內部宣導正確防疫觀念，並落實防疫措施，更結合集團資源力挺醫護，全國三級警戒期間，每日送元氣海鮮粥和安永鮮物鱸魚精至台大、榮總及馬偕等多家大型醫院，並提供員工減糖輕食員工餐，維護員工健康，與政府攜手共同守住抗疫防線。

《天下雜誌》天下永續公民獎調查參考國際指標與評量方法，綜合四大構面─「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」，評選台灣最佳永續企業；邀請過去 3 年內至少有 2 年獲利的公司受評，並經初評、決選及總評階段，最後由評審長林信義召集評審委員，綜合 4 大構面成績總決選出「天下永續 100 強」。

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