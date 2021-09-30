鉅亨美股雷達：機構上調TSLA Q3交車量、iPhone 13傳零組件供應緊俏

美股重要看點：

參議院通過兩黨合作的一兆美元基礎設施法案正在眾議院面臨阻力，加劇了基礎建設法案的不確定性。

眾議院議長佩洛西週三 (29 日) 表示，她希望該法案能在週四 (30 日) 通過，但是她沒有排除推遲投票的可能性。

這項計劃上個月在參議院獲得通過，但遭到了激進派民主黨人的反對。

數十名激進派民主黨人表示，除非民主黨溫和派議員 Joe Manchin 與和亞利桑那州議員 Kyrsten Sinema 保證 3.5 兆美元的預算規模不被削減，否則將不會支持基建法案。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 90.73 點，或 0.26 %，收 34,390.72 點。

那斯達克指數下跌 34.24 點，或 0.24%，收 14,512.44 點。

標普 500 指數上漲 6.83 點，或 0.16%，收 4,359.46 點。

費城半導體指數下跌 50.5 點，或 1.53%，收 3,263.8 點。

今日重要總經數據：

美國 Q2 GDP 季增年率終值，市場預期 6.7%，前值為 6.6%。

美國 Q2 消費者支出季增年綠終值，市場無預期值，前值為 11.9%。

美國 Q2 核心 PCE 指數季增年率終值，市場無預期值，前值為 6.1%。

美國上週初請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 35.1。

美國上週續請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 284.5。

美國 9 月芝加哥 PMI，市場預期 65.2，前值為 66.8。

美國眾議院舉行聯準會與財政部新冠疫情應對措施聽證會。

紐約 Fed 主席威廉斯參與聯準會的新冠疫情應對措施討論。

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

投資機構 Piper Sandler 分析師 Alexander Potter 認為，未來特斯拉美國市佔率降低並非是看跌信號，因其他總體市場率正在繼續上升，而最近特斯拉市佔率增長的原因，是中國工廠專注於國內銷售而非出口。

Alexander Potter 在這份最新研報中提高了特斯拉 2021 年的交車量預期，認為第三季將是特斯拉有史以來最強的一季。

Alexander Potter 預計，特斯拉第三季交車量將達到 23.3 萬輛，並把全年交車量預期由此前的 84.6 萬輛上調至 89.4 萬輛。

Alexander Potter 給予特斯拉股票買進評級和每股 1200 美元目標價，這意味著未來 12 個月特斯拉股價仍然有 55% 上漲空間。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

《日經新聞》刊文稱，蘋果在越南採購的相機模塊供應遭到破壞，相機模塊被應用在 4 種 iPhone 13 版本中，這意味著蘋果對相機模塊的需求將大幅增加，而供應商交付則面臨不小困難，其他零部件也供不應求，蘋果被迫將原本用於 iPad 的晶片用來生產 iPhone 13。

據數據顯示，目前儲存容量為 512GB 的 iPhone 13 天峰藍在中國和日本等待時間約為 5 週，在美國則約為 4 週，顯示了 iPhone 13 的生產正遭遇瓶頸。

Evercore ISI 的一項調查顯示，用戶對價格更高的 iPhone 13 型號更感興趣，Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 表示，這估計將使 iPhone 平均售價 (ASP) 由去年的 838 美元增長 2% 至 852 美元。

Amit Daryanani 在一份最新研報表示，有意購買新 iPhone 13 型號的消費者佔比為 83%，高於之前調查的 78%，而與前些年相比，對 Pro/Pro Max 型號感興趣的受訪者佔比有一定幅度提升。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Dollar Tree (DLTR-US)

美國 1 美元商店 Dollar Tree 礙於供應鏈受阻、勞力短缺與通膨推高成本等因素，宣布店內商品價格調高至 1.5 美元不等的價位，漲價消息振奮其股價周三狂飆 16.49% 至每股 100.51 美元。

Dollar Tree 並宣布庫藏股規模增加 10.5 億美元，從 14.5 億美元提高至 25 億美元。

Dollar Tree 執行長 Michael Witynski 表示，漲價反映成本，也是為了測試消費者反應，此波調整後公司將能推出新商品，例如冷凍肉類或季節性產品，有望帶動買氣。

Jefferies 分析師 Corey Tarlowe 在報告中寫道：「新商品推出不但可以改善用戶消費體驗，也提高供應鏈靈活性，對該公司同店銷售有所助益。」

Tarlowe 表示，考量到近期成本攀升，增加供應鏈的靈活度最為重要。