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汽車業水深火熱 多家研調估美Q3汽車銷量重挫約14%

鉅亨網編譯張博翔
汽車業水深火熱 多家研調估美Q3汽車銷量將重挫近14%（圖：AFP）
汽車業水深火熱 多家研調估美Q3汽車銷量將重挫近14%（圖：AFP）
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汽車業晶片短缺汽車銷量美國通用福特產業全球產業美國產業半導體汽車銷售

多家汽車業研調周四 (30 日) 最新預測顯示，由於晶片短缺持續擾亂汽車製造，預計 9 月美國汽車銷量將大幅下滑近 25%，導致第三季新車銷量下降至少 13%。

Cox Automotive、Edmunds 和 J.D.Power/LMC 三家研調預測，由於晶片短缺，7 月至 9 月的汽車銷量恐不到 340 萬輛，年減 13% 至 14%，其中 9 月最為嚴重，預計銷量重挫 24% 至 26%。

通用汽車 (GM-US) 周四宣布，墨西哥拉莫斯組裝廠將暫停兩周；福特 (F-US) 則表示，下周主要生產野馬的扁石 (Flat Rock) 組裝廠將停產，堪薩斯組裝廠部分停產，肯塔基廠則實行一班制，而非正常的三班制。

零件短缺導致汽車業不時被迫暫時關閉工廠，產量不足加上消費需求旺盛，導致汽車庫存驟降至歷史低點。Cox Automotive 預估 9 月銷量僅 100 萬輛，這將是過去十年來最低的表現。

Edmunds 產業觀察執行董事 Jessica Caldwell 表示，目前美國汽車業，以及產量表現較好的亞洲車廠營運都處於嚴重高波動狀態，汽車零售價格正全面上漲。

目前汽車價格已達到歷史高點，J.D. Power 預計 9 月的平均交易價格將達到約 4.3 萬美元新紀錄，連續 4 個月超過 4 萬美元。該研調分析與研究經理 Thomas King 表示，強勁的消費者需求與受限庫存之間的不平衡，是導致汽車價格上漲的主因。

Cox Automotive 分析師估計，第四季汽車供應將略有改善，明年將持續轉好，但要到 2023 年才會恢復正常。汽車業者則表示，未來將保持更精簡庫存，以提高汽車獲利和價格。

Edmunds 預計，通用和福特第三季銷量將分別下降 31.5% 和 29.3%。不過，現代與 KIA 汽車將成長 10.1%，而 Cox Automotive 預計特斯拉 (TSLA-US) 第三季的銷售將成長約 26%。

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