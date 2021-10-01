〈台股盤中〉電金傳殺聲隆隆 一度挫逾300點 跌破16700點關卡

美股四大指數下挫，拖累日、韓股今 (1) 日下殺，台股 10 月首個交易日表現也不佳，由台積電等權值股領跌，昨日強勢的傳產族群也全面下挫，資金大逃竄，台塑四寶、金融股欲振乏力，指數開低走低，一度重摔超過 300 點，最低跌至 16630.03 點，跌破 16700 點關卡，回測年線，成交量約 3000 億元。

電子權值股今日持續疲軟，台積電再探底，最低跌至 571 元，下跌逾 1%；鴻海同樣開低走低震盪，跌幅 1.4%；聯發科失守 900 元關卡，也有逾 1% 跌幅；其他包含聯電、台達電、日月光、矽力 - KY 等都走弱。

昨日強勢的傳產股，今日全面走跌，航運三雄長榮、陽明跌幅逾 3%，萬海也下跌 2.7%；鋼鐵族群包括千興、海光、佳大等都有逾 3% 跌幅；威致、聚亨、第一銅、中鋼構跌逾 2%。

中國能耗雙控政策影響持續發酵，導致矽材產能驟降，太陽能板價格恐吹起漲價風，太陽能族群今日股價逆勢抗跌，倉合、新晶投控亮燈漲停，安集拉出逾半根停板，茂迪、元晶都大漲超過 4%。

鴻海與美國電動卡車新創公司 Lordstown 達成電動車合作協議，鴻海將買下 Lordstown 俄亥俄州車廠，總交易價值 2.8 億美元，外界解讀，鴻海電動車工廠布局計畫劍指蘋果 Apple Car 組裝大單，鴻家軍也相對抗跌乙盛 - KY、沅聖上漲逾 2%，群創也力守盤上。

IC 通路商益登為整合資源，提升營運效率及強化全球市場競爭力，擬以每股 18 元收購彥陽，溢價率約 18%，益登今日股價逆勢上漲 2.6%，突破 5、10 日線，彥陽跳空開高，大漲 16%。

法人表示，市場持續關注美國聯準會 (Fed) 貨幣決策及縮表行程，且美國經濟成長腳步放緩，導致美股近期震盪加劇，此外，台股受到中國限電停產擴大衝擊，營運雜音頻傳，市場買盤轉趨觀望。