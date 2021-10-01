日本9月製造業PMI報51.5 改善速度放緩

2021 年 9 月 au Jibun Bank 日本製造業採購經理人指數 (PMI) 報 51.5，和 8 月的 52.7 相比稍微下滑，日本製造業景氣連續兩個月退步，且為今年 2 月以來最差數據。

在 COVID-19 疫情影響下，種種限制和供應鏈的混亂，都使得企業活動受到約束。產出和新訂單出現今年以來的首度萎縮。採購價格則出現 2008 年 9 月以來的最快上揚步調，原物料短缺及交期拉長都對價格帶來進一步的壓力。

不過在今後一年期間的事業活動看法上，企業則都保持著樂觀態度，對景氣看法是今年 6 月以來最佳。

最新資料顯示，日本製造業整體產出萎縮幅度為一年來最大，主因與 COVID-19 確診人數的增加、以及原物料短缺問題持續有關。

日本製造業的新訂單數量為 2020 年 12 月以來的首度減少，是過去 10 個月來最大減幅。有受訪企業指出，這與日本國內市場客戶的信賴感下滑有關，使營收減少。

另一方面，日本製造業的出口在 9 月轉增，在調查期間出現微幅增長。受訪企業表示，特別是來自中國、美國等主要市場的需求出現增加。在這樣的情況下，日本製造業期待今後的需求回復，也持續強化生產能力。

此外，員工人數連續 6 個月增加，僱用增長幅度是 2019 年 4 月以來最大。剩餘訂單連續 7 個月增加，增加幅度也是近 5 個月來最大。也顯示生產能力有不小壓力。

採購活動在暌違 7 個月後再度萎縮，隨然幅度不大，有受訪企業指出可能是在原物料不足和交期拉長的影響下，導致採購品供給的不穩狀況持續。最新調查期間的供應商平均交期大幅惡化，交期拉長的狀況是 2011 年 311 大地震發生以來最差。為此，企業被迫使用安全庫存來因應生產需求，採購品庫存自 4 月以來首度減少。

採購價格的攀升速度進一步加快，出現近 13 年來的最大漲幅。工廠交貨價格上揚，有一部分轉嫁到客戶身上。

IHS Markit 經濟學家 Usamah Bhatti 指出，從調查結果可以觀察到 Delta 變種病毒所導致的確診人數增加、以及供應鏈的混亂持續等，都讓日本製造業開始感受到相關影響。