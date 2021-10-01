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能源危機可有解？OPEC+擬擴大增產 白宮本周曾與沙國討論油價

鉅亨網編譯余曉惠
能源危機可有解？OPEC+擬擴大增產 白宮本周曾與沙國討論油價 (圖:AFP)
能源危機可有解？OPEC+擬擴大增產 白宮本周曾與沙國討論油價 (圖:AFP)
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油價OPEC能源危機原油石油短缺吃緊供需全球產業OPEC+沙烏地阿拉伯美國白宮拜登汽油

油價高漲、能源需求強勁之際，路透引述知情人士報導，石油輸出國組織及盟友 (OPEC+) 考慮擴大增產，讓每日產量增幅超過目前協議的 40 萬桶。另據白宮周四 (30 日) 透露，美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 本周與沙烏地阿拉伯官員曾討論到油價。

OPEC 成員國和俄國斯等盟友預定下周一 (4 日) 開會評估產量政策，可能維持日產量增加 40 萬桶的協議內容，也可能擴大增幅。另一名 OPEC + 消息人士說，可能把每個月的日產量提高 80 萬桶。

假如拍板擴大增產，最快可能在 11 月實現。OPEC + 在 9 月 1 日討論的是 10 月產量，當時決議維持「逐步增產」步調，以一個月日產量增加 40 萬桶的速度，逐步取消去年 4 月起推行的創紀錄減產政策。

OPEC + 消息人士說：「我們不能排除任何選項。石油市場或許需要比現行協議更多的石油供給，就是其中一個可能發生的情境。」

全球能源需求若渴，加上供應鏈瓶頸攪局，布蘭特原油期貨本周二一度突破每桶 80 美元，9 月最後一個交易日收在每桶 78.52 美元，接近三年高點，本月累計上漲 7.6%，本季上漲 4.5%。

能源成本高昂，白宮籲 OPEC 增產

除了石油，天然氣、煤炭和電力價格也都在上漲，正在推高全球通膨並威脅經濟復甦。

白宮新聞秘書 (Jen Psaki) 周四向記者說：「油價顯然令人擔心。」並透露蘇利文本周和沙烏地阿拉伯王儲 Mohammed bin Salman 會談時，曾討論到油價。

美國 8 月曾呼籲 OPEC + 提高產量，以因應美國國內不斷攀升的汽油價格。當時一名白宮官員透露，汽油價格上漲恐讓家庭預算承受壓力，總統拜登希望政府團隊能夠採取各種方式，幫助解決能源成本問題。

全球第三大石油進口國印度在本周二表示，高漲的油價可能加速該國向替代能源轉型的速度。

不過伊拉克、奈及利亞、阿聯等 OPEC 成員國最近幾周曾表示，OPEC 無意改變現行逐步增產的協議。

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