美國眾議院延後基建案表決 拜登兩大法案規模可能縮水

由於黨內分歧，美國眾議院排定周四 (30 日) 表決的 1 兆美元基建案不得不取消，協商持續進行中。知情人士透露，美國總統拜登正準備妥協，攸關基礎建設和社福的兩大經濟議程可能縮水。

路透引述知情人士報導，拜登和一些同一陣線的民主黨議員，正試圖推斷如果縮小 3.5 兆美元增稅和支出法案的規模，能不能讓立場對立的民主黨團結一致。

拜登把著重於醫療、教育和氣候變遷的「人文基建」法案視為重要政績，以及確保民主黨在期中選舉得勝的關鍵。但黨內溫和派想通過的是基建案，對增稅和龐大支出感到卻步，進步派則矢言反對 1 兆美元基建案，以抗議黨團遲遲未就社福支出達成協議。

拜登和他的幕僚為了在兩邊找到中間點，本周密切會晤對 3.5 兆美元法案反對最力的兩名民主黨參議員，曼欽 (Joe Manchin) 和席納瑪 (Krysten Sinema)。拜登雖然努力協商，但還沒有辦法消弭彼此的歧異。

溫和派提議 3.5 兆縮水成 1.5 兆美元

曼欽在眾議院周四表決前表示，他希望 3.5 兆美元社福支出法案的規模可以降到 1.5 兆美元，縮水幅度超過一半。

曼欽手中握有關鍵的一票，因為民主黨在參議院和共和黨掌握票數相當，除非民主黨全數支持，才能靠副總統賀錦麗握有的關鍵一票打破僵局。

曼欽說，進步派想要增加社福支出有很多方法辦得到，他只是不支持一次到位，而且就算縮水成 1.5 兆美元，民主黨仍可推動法案其他措施，並爭取 2022 年 11 月期中選舉的勝利。

民主黨取消周四基建案表決

另一方面，眾議院原本預定周四表決參院兩黨小組通過的基建案 (或稱為「兩黨基礎建設框架」，BIF)，但因為無法減緩黨內分歧，在最後一刻取消表決。

最新發展讓拜登和其他民主黨領袖——包括強行安排周四表決的眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi)——遭遇挫敗，但民主黨內預料會繼續磋商，時間可能持續數日或數周。

佩洛西原本希望周四可以由眾議院表決兩黨基建法案。圖: AFP

拜登同日趕在周四午夜前簽署參眾兩院火速通過的短期支出法案，避免聯邦政府在 10 月 1 日關門，有資金運作九周直到 12 月 3 日，但仍面臨設法凍結或提高舉債上限的考驗。