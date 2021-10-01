無懼台股震盪整理 勞動基金8月大賺525億元

8 月台股劇烈震盪，但勞動基金仍繳出亮眼成績單，根據勞動基金運用局統計，8 月勞動基金單月大賺 525.6 億元，累計至 8 月底評價後收益數共 3750.4 億元、收益率 8.15%。

勞動基金運用局今 (1) 日公布 8 月收益，儘管 8 月台股在國內外不確定因素夾擊下震盪整理，單月小漲 1.4%，但勞動基金單月仍有超過 500 億元投資收益入袋。

其中攸關勞工的新舊制勞退基金，累計 8 月收益數分別為 2306.4 億元、784.3 億元，收益率分別為 8.06%、9.49%，合計今年前 8 月勞退基金收益數共 3090.7 億元、收益率 8.38%。

其次，包括勞保基金、就保基金、職災專款與積欠工資墊償等基金，今年前 8 月仍維持正收益數，累計勞動基金前 8 月收益數共 3750.4 億元、收益率 8.15%。另外，國保基金與農退基金前 8 月收益數分別為 346.6 億元、0.1 億元，累計收益率 8.6%、1.4%。

在基金規模部分，截至 8 月底止整體勞動基金規模共 4 兆 9821 億元，其中又以新制勞退基金規模最大，整體規模共 3 兆 281 億元，舊制勞動基金規模也有 9382 億元，統計光是勞退基金規模就高達 3 兆 9663 億元，占比將近 8 成。

針對市況，勞動基金運用局表分析，雖然歐美量化寬鬆可望溫和有序的退場，但市場利率仍處於相對低檔，在資金寬鬆充裕，加上疫苗施打更趨普及情況下，經濟活動可望持續正向復甦，但也要留意新興國家疫情變化及供應鏈瓶頸仍充滿不確定性等因素的影響。