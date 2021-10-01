 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

無懼台股震盪整理 勞動基金8月大賺525億元

鉅亨網記者郭幸宜 台北
8月台股上沖下洗，但勞動基金仍繳出單月逾500億元的收益。(鉅亨網資料照)
8月台股上沖下洗，但勞動基金仍繳出單月逾500億元的收益。(鉅亨網資料照)
Tag
勞動基金台股收益疫苗

8 月台股劇烈震盪，但勞動基金仍繳出亮眼成績單，根據勞動基金運用局統計，8 月勞動基金單月大賺 525.6 億元，累計至 8 月底評價後收益數共 3750.4 億元、收益率 8.15%。

勞動基金運用局今 (1) 日公布 8 月收益，儘管 8 月台股在國內外不確定因素夾擊下震盪整理，單月小漲 1.4%，但勞動基金單月仍有超過 500 億元投資收益入袋。

其中攸關勞工的新舊制勞退基金，累計 8 月收益數分別為 2306.4 億元、784.3 億元，收益率分別為 8.06%、9.49%，合計今年前 8 月勞退基金收益數共 3090.7 億元、收益率 8.38%。

其次，包括勞保基金、就保基金、職災專款與積欠工資墊償等基金，今年前 8 月仍維持正收益數，累計勞動基金前 8 月收益數共 3750.4 億元、收益率 8.15%。另外，國保基金與農退基金前 8 月收益數分別為 346.6 億元、0.1 億元，累計收益率 8.6%、1.4%。

在基金規模部分，截至 8 月底止整體勞動基金規模共 4 兆 9821 億元，其中又以新制勞退基金規模最大，整體規模共 3 兆 281 億元，舊制勞動基金規模也有 9382 億元，統計光是勞退基金規模就高達 3 兆 9663 億元，占比將近 8 成。

針對市況，勞動基金運用局表分析，雖然歐美量化寬鬆可望溫和有序的退場，但市場利率仍處於相對低檔，在資金寬鬆充裕，加上疫苗施打更趨普及情況下，經濟活動可望持續正向復甦，但也要留意新興國家疫情變化及供應鏈瓶頸仍充滿不確定性等因素的影響。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞