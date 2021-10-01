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〈恒大危機〉債務風險延燒 恒大9月銷售額估算月減逾五成

鉅亨網新聞中心
債務風險延燒 恒大9月銷售額估算月減逾五成(圖片:AFP)
債務風險延燒 恒大9月銷售額估算月減逾五成(圖片:AFP)
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中國恒大房地產人民幣流動性

周五 (1 日) 港媒報導指出，根據中國指數研究院公布的「1-9 月房地產企業銷售業績」顯示，恒大(3333-HJK)1～9 月銷售額為人民幣 4556.5 億元，在推算後顯示恒大 9 月銷售額月減五成，明顯未搭上「金九銀十」的產業旺季。

恒大 9 月初公布今年前 8 個月銷售額達人民幣 4386.5 億元，8 月銷售額則為人民幣 380.8 億元。因此結合中國指數研究院公布的數據計算，恒大 9 月銷售額只有人民幣 170 億元，月減 55%。

恒大之前已表示因持續負面新聞報導嚴重影響潛在買屋者信心，預計 9 月份銷售將持續大幅下降。而且集團資金回流情況持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

恒大於 6 月、7 月及 8 月的地產合約銷售金額分別為人民幣 716.3 億元，437.8 億元及 380.8 億元，呈下降趨勢。

此外，由於恒大去年並未公布 9 月或 1～9 月的銷售額，因此無法計算今年 9 月份的年度變化。恒大於去年 10 月 9 日公布，9 月 1 日至 10 月 8 日的 38 天內，銷售額達人民幣 1416.3 億元。至於 2019 年 9 月的銷售額則為人民幣 831.1 億元。
 

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