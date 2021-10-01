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基金老手：美股不會崩 但10%的修正隨時會出現

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
基金老手：美股不會崩 但10%的修正隨時會出現(圖:AFP)
基金老手：美股不會崩 但10%的修正隨時會出現(圖:AFP)
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美股標普500修正回調崩盤美元預測

自 9 月以來，針對美股走勢的警告聲此起彼落。周四 (30 日) 又有投資大佬提醒，美股 10% 的修正隨時將出現。

Omega Advisors 執行長、億萬富翁 Leon Cooperman 周四表示，他認為近期股市不會出現重大波動，但 10% 的修正隨時可能出現。

自 2020 年 3 月美股由疫情低點反彈以來，標普 500 指數已上漲接近一倍，但仍未經歷 10% 的回調。不過，美股 9 月整體走弱，這一指數周四下跌 1%，收在 4313 點。

Cooperman 指出，除非出現重大情況，股市才可能陷於混亂，像是經濟衰退、聯準會大幅轉向、利率敵意上升、美元重貶，或是某些重大的地緣政治事件，但就目前發展來看，他認為都不太可能出現。

現況是—第 2 季 GDP 達 6.6%、只有一半的聯準會政策制定者相信最快會在明年升息，而美元指數正在上漲，周三來到近 11 個月高點。

Cooperman 說，儘管不會崩跌，但下跌 10%、15% 的可能性隨時存在，但他預計不會超過 10%。

不過對美股的長期前景，Cooperman 卻看法悲觀，他認為 29 兆美元的政府債務、難以擺脫的高通膨及低利率，是令人擔憂的問題。

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