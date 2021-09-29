〈群創醫療布局〉攜手成大成立醫療影像中心 導入裸視3D技術

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (29) 日宣布與成大醫學院合作，成立醫療影像中心，將導入裸視 3D 醫學影像輔助教學研發，為國內醫療高端顯示應用與影像研究樹立里程碑，總經理楊柱祥表示，群創已是全球前三大醫療設備商重要夥伴，這次透過 3D 裸視技術，將可進一步強化軟硬整合研發實力。

群創近年持續布局智慧醫療領域，楊柱祥表示，智慧醫療是群創價值轉型方向之一，目前群創在醫療用顯示器，已推出從 15 吋到 58 吋平版感測器、診斷用、手術用、超音波、病患監測醫療用顯示器，並成為全球前三大醫療設備商重要夥伴。

針對裸視 3D 技術，群創技術研發中心總處長楊秋蓮說明，過往醫師取得龐大的三維分析資料，如 CT、MRI 等，往往只能以 2D 影像方式呈現，最終仍需醫師臨床經驗判斷，但若能改以 3D 螢幕呈現資料，可望輔助醫師臨床診斷。

經濟部工業局副組長呂正欽也出席致詞表示，行政院聚焦智慧科技運用，包含軟硬整合、虛實融合等，希望透過國產落地場域驗證，打造具指標性的亮點解決方案，群創推出的裸視 3D 手術解決方案也是前瞻顯示技術應用之一。

除了推出 3D 裸視技術外，群創 2019 年也成立醫療面板子公司睿生光電，主攻 X 光醫療面板技術，是台灣首家 100% 整機設計、製造 X 光平板偵檢器廠商，已陸續通過美國食品藥物管理局 (FDA)、歐盟 (CE)、台灣食品藥物管理署 (TFDA) 等三大醫療體系認證，並導入獸醫、人醫市場。