 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

晶技新投資聚焦汽車應用與半導體製程

鉅亨網記者張欽發 台北
晶技董事長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)
晶技董事長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)
Tag
晶技半導體汽車

晶技 (3042-TW) 未來投資擴充腳步不停歇，除了著重在汽車應上，今年以來已在半導體製程投資 11 億元，預計再加碼 15 億元，迎接未來新商機。

電動車市場快速崛起，除了特斯拉 (TSLA-US)，中國及歐美車廠、鴻海 (2317-TW) 與裕隆 (2201-TW) 合作的電動車都將陸續發表，有助汽車電子化趨勢向上，晶技也強攻汽車應用市場，樂觀估汽車應用頻率元件晶技營收占比今年已到 8%，2022 年將增加到 10%。目前集團內晶創科技已在寧波取得 33 畝地，將興建專用廠區， 顯見對應用看法信心十足。

晶技受惠全球電動車市場崛起，且設計上與內燃機汽車不同，今年營收較去年大幅成長，車用頻率元件銷售占營收比重攀升至 7-8% 。

晶技在寧波設立轉投資公司晶創科技，看好電動車頻率元件用量高達 100 顆以上，較以往內燃機汽車每部使用 8-10 顆的需求明顯放大。

晶技董事長林萬興強調，晶技一直配合客戶端汽車電控模組設計，產品應用從非安全性車用影音娛樂系統，跨越到電控領域，目前客戶涵蓋美國及中國電動車大廠。

晶創科技首期實收股本為人民幣 6000 萬元，預計將再增資到人民幣 1 億元，法人代表為晶技董事兼協理黃翔麟擔任。晶創科技成立，也符合中國大陸對 IT、汽車主要供應鏈要求以在地法人型態供應的趨勢。

此外，晶技在台灣桃園平鎮廠區今年也投資 10-11 億元建立半導體製程生產線，雖然今年仍無營收貢獻，但設施逐步完整後，可望在明年開始送樣。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
晶技3042裕隆2201鴻海2317
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞