晶技新投資聚焦汽車應用與半導體製程

晶技 (3042-TW) 未來投資擴充腳步不停歇，除了著重在汽車應上，今年以來已在半導體製程投資 11 億元，預計再加碼 15 億元，迎接未來新商機。

電動車市場快速崛起，除了特斯拉 (TSLA-US)，中國及歐美車廠、鴻海 (2317-TW) 與裕隆 (2201-TW) 合作的電動車都將陸續發表，有助汽車電子化趨勢向上，晶技也強攻汽車應用市場，樂觀估汽車應用頻率元件晶技營收占比今年已到 8%，2022 年將增加到 10%。目前集團內晶創科技已在寧波取得 33 畝地，將興建專用廠區， 顯見對應用看法信心十足。

晶技受惠全球電動車市場崛起，且設計上與內燃機汽車不同，今年營收較去年大幅成長，車用頻率元件銷售占營收比重攀升至 7-8% 。

晶技在寧波設立轉投資公司晶創科技，看好電動車頻率元件用量高達 100 顆以上，較以往內燃機汽車每部使用 8-10 顆的需求明顯放大。

晶技董事長林萬興強調，晶技一直配合客戶端汽車電控模組設計，產品應用從非安全性車用影音娛樂系統，跨越到電控領域，目前客戶涵蓋美國及中國電動車大廠。

晶創科技首期實收股本為人民幣 6000 萬元，預計將再增資到人民幣 1 億元，法人代表為晶技董事兼協理黃翔麟擔任。晶創科技成立，也符合中國大陸對 IT、汽車主要供應鏈要求以在地法人型態供應的趨勢。

此外，晶技在台灣桃園平鎮廠區今年也投資 10-11 億元建立半導體製程生產線，雖然今年仍無營收貢獻，但設施逐步完整後，可望在明年開始送樣。