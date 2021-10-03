〈觀察〉疫情推升宅經濟 光電板廠Q3業績發光

宅經濟發威，PCB 族群志超 (8213-TW)、健鼎 (3044-TW) 及瀚宇博 (5469-TW) 等光電板廠第三季出貨表現亮麗，且這些 PCB 廠在華東的廠區不在這波限電停產區域內，第三季營收可望再改寫歷史新高。

健鼎與志超都持續在江蘇無錫及四川遂寧的擴廠計畫，志超四川遂寧廠二期擴產計畫也持續進行，預計 2022 年第一季將完成安裝首階段生產線，預計將先開出每月 30 萬呎新產能。

志超光電板與 NB 板合計營收比重 7-8 成，第三季可望延續第二季強勁動能再登高，志超主要產能在台灣桃園、廣東中山、江蘇無錫及四川遂寧，今年沒有新產能開出，不過四川遂寧廠明年將有新產能，將供應大陸面板廠所需的光電板。

光電板廠今年來營收走高，重要因素在於疫情引發的宅經濟效應，如友達 (2408-TW)、群創 (3481-TW) 今年以來強勢業績，直到 9 月才出現減緩，各廠也以減產因應；而就光電板廠而言，第二季起趕上面板需求的放大，加上反映銅價成本上揚的報價提高效益加持，也使光電板生產績效提高，不過，在 9 月大尺寸電視面板需求已出現走跌狀況，市場觀望情緒將更加深。

另一值得注意的是，健鼎、志超及瀚宇博也都是 NB 板主要供應商，在疫情造成的宅經濟發酵之下，今年以來業績顯著成長，第四季 EMS 廠面臨「長短料」及可能的限電、限產不確定因素影響下，NB 板拉貨動能恐也因此減少。

今年以來，包括志超及瀚宇博，都處分在台灣中壢工業區及樹林的閒置資產挹注資金，顯示各廠在現階段積極調節資產配置，充分準備面對市場的變化。