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在微信後 支付寶也宣布與銀聯支付系統互聯互通

鉅亨網編輯江泰傑
在微信後 支付寶也宣布與銀聯支付系統互聯互通(圖片:AFP)
在微信後 支付寶也宣布與銀聯支付系統互聯互通(圖片:AFP)
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阿里巴巴 (9988-HK) 旗下支付寶宣布與中國銀聯進行合作，在安全有秩序的原則下，推動線上、線下的多場景支付互聯互通。

支付寶表示，開放共用是數位化發展的基本精神。為了給用戶帶來更多元、便捷的支付體驗，支付寶正與中國銀聯展開合作。目前已取得的進展有向銀聯雲閃付開放線上場景，首批涵蓋 85% 淘寶商家、以及支付寶、雲閃付掃碼互認，並計畫於明年 3 月涵蓋範圍達全中國所有城市。

另一方面，支付寶攜手銀聯共同推動完成工行、建行、中行、交行、招行、中信等 23 家銀行和機構的開放合作，支援雲閃付 APP 及各銀行、機構 APP 掃描支付寶收款碼的支付功能。

支付寶表示與中國銀聯秉持開放、合作雙贏的理念，在公共繳費等民生服務、線上支付和線下條碼互通等領域推動開放共用。雙方將繼續探索引進商業銀行 APP、手機 Pay 等支付方式，為使用者提供更多元、更便捷的支付服務。

未來，支付寶將圍繞用戶需求，進一步改良用戶體驗，加速開放力道，開拓更多支付合作場景，合力建構開放共用的數位生態。

至於微信支付也在 9 月底時宣布與銀聯雲閃付在支付、服務兩個層面進行更深入的互聯互通。

同時微信支付已與銀聯雲閃付 App 達成線下條碼的互認互掃，用戶可於全中國透過雲閃付 App 掃描微信收款碼完成支付。而雲閃付 App 全面支援 Q 幣、QQ 音樂和騰訊視頻的儲值服務。

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