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中國網科業新起源－元宇宙

鉅亨網編輯江泰傑
網科業新起源－元宇宙(圖片:AFP)
網科業新起源－元宇宙(圖片:AFP)
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元宇宙中國運算邊緣

近期火熱的元宇宙 (Metaverse) 概念燒進中國，刺激中國互聯網朝向下一個階段發展。元宇宙主要是由擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR)、3D、AI 等技術支援的虛擬網路世界。

元宇宙可以看做一個平行於現實生活的虛擬世界，人們可以在這個虛擬世界中做任何現實生活裡能做到的事，包含社交、娛樂、創作、展示、教育、交易等社會性、精神性活動等。

所以元宇宙為用戶提供豐富的消費內容、公平的創作平臺、可靠的經濟系統、沉浸式的互動體驗，並讓用戶寄託情感，滿足心靈上的歸屬感。

元宇宙關鍵技術路徑：VR、AR

VR/AR 技術是呈現元宇宙場景的重要路徑，其應用的硬體設備是元宇宙實現的重要載體。元宇宙中的所有場景都需要在硬體設備上呈現，透過 VR/AR 技術與現實世界進行連線互通以達到沉浸式的體驗。

根據 IDC 報告的數據顯示，2016～2020 年全球 VR/AR 市場規模呈現上升趨勢，並預測 2020～2024 年間，VR/AR 終端出貨量增速將達到約 86%。

至於中國方面，2020 年消費等級的 VR/AR 市場規模達人民幣 128.4 億元，較 2019 年增加人民幣 77.9 億元，年增 154.3%，未來將繼續保持增長。

(資料來源:智研諮詢) 2016～2020年中國消費等級VR/AR市場規模
(資料來源: 智研諮詢) 2016～2020 年中國消費等級 VR/AR 市場規模

5G/6G 打通元宇宙血路

5G/6G 網路是支撐大規模使用者同時上線進入元宇宙世界的基礎。面對互動使用者數量破億級的連線需求，通訊網路傳輸的進一步提升成為元宇宙大幅擴張的關鍵之一。

目前，在中國 5G 連接速度可達到 100Mbps～9 Gpbs 和低至 2 毫秒～10 毫秒延遲，可支援全場景 VR 與 AR 同時運行，為跨進元宇宙的世界提供可靠和低延遲的通訊基礎。

元宇宙最重要生產力－運算力

運算能是指數據的處理能力，由資料的計算、儲存及傳輸三項指標決定。運算力支撐著元宇宙虛擬內容的創作與體驗，強大的運算力是元宇宙能達到無限地模擬實現世界的基礎，當中又以邊緣運算最受關注。

邊緣運算是指在資料來源的一端，採用網路、計算、儲存、應用核心能力為一體的開放平台，就近提供最近端服務。

其應用程式在邊緣側發起，產生更快的網路服務，滿足產業即時業務、應用智慧、安全與隱私保護等方面的基本需求。

目前邊緣運算處於產業起飛期，在物聯網快速發展的支撐下，全球邊緣運算市場規模快速增長。IDC 預測到 2024 年全球邊緣運算市場規模將達到 2506 億美元，2019 年～2024 年複合成長率達 12.5%。

元宇宙百家爭鳴

今年以來，元宇宙成為科技業投資新熱點，全球科技龍頭爭先佈局元宇宙產業。今年 7 月，臉書創辦人祖克柏表示將在未來五年，將臉書轉變為一家元宇宙公司。

全球圖形處理器龍頭輝達則專門推出虛擬平台 Omniverse，號稱是工程師的元宇宙。其創辦人黃仁勳提到：「我們正處在元宇宙的浪潮上」，「Omniverse 是打造元宇宙重要的組成部分」。

中國方面則是騰訊、字節跳動等網科大廠紛紛開啟元宇宙時代。騰訊將元宇宙概念散佈在遊戲、社交、金融、企業服務等領域中。利用微信、QQ，及微信支付的用戶基礎，試驗屬於騰訊的元宇宙世界。

字節跳動則是買下「小鳥看看 Pico」，來佈局元宇宙。小鳥看看 Pico 主要從事 VR 軟硬體研發，產品為 VR 設備和圍繞 VR 設備的內容平台。而抖音已經開始推出 VR 社交相關產品和功能，可以通過捕捉用戶面部表情轉變成卡通形態來創造新話題。

不論是在全球或是中國，對於元宇宙的發展仍在一個草創初期，而它是綜合過去網路時代線上經驗的總成，再利用 5G 的高傳速保持良好的用戶體驗，並配合日益強大的晶片運算能力達到 VR/AR 與現實融合，再將元宇宙理念導入手機這個全球最大載體內發散至各地。

電動車世界是一項能源革命、汽車革命，而元宇宙則是帶來網路世界的新革命。

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