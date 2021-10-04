香港財政司長：恒大的債務風險只占銀行體系0.05%

香港財政司司長陳茂波指出，香港對中國地產開發商恒大集團 (3333-HK) 的曝險非常小，香港的授權金融機構有 26.5 兆港元的資產，銀行業對恒大的總債務缺口只占銀行資產的 0.05%，即 140 億港元。

陳茂波表示 0.05% 的風險缺口是非常小的，不會為香港市場帶來任何系統性風險。他並補充說，他是在最近針對香港銀行業對恒大的曝險情況進行審查後得出的結論。

恒大負債 3050 億美元，引發人們擔心其現金緊俏問題可能在中國金融體系蔓延開來，並在全球掀起波瀾。不過，隨著中國人行本周誓言要保護購屋者的利益，這種擔憂有所紓緩。

債券持有人表示，過去兩周恒大已兩次跳票，未能支付債券利息。而恒大離岸美元債劵規模約 200 億美元，交易量十分低迷。

此外陳茂波還表示，在最近中國對一些產業下重手整頓，香港股市不可避免地會出現一些波動，但他相信任何利空都是暫時的。

他指出，土地房屋是香港社會發展中最敏感的問題，供需間的矛盾情勢對港民生活造成極大壓力，必須投入最大的力量破解和應對，強調有中央的支持及特區政府的努力，沒有破解不了的矛盾，政府亦要有新思維，讓社會對未來五年的發展能有所憧憬，讓民眾能確實感受到生活朝著改善的方向前進。