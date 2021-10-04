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印度面臨缺電危機 全球供應鏈恐更混亂

鉅亨網編譯陳達誠
印度面臨缺電危機 全球供應鏈恐更加混亂 (圖片：AFP)
印度面臨缺電危機 全球供應鏈恐更加混亂 (圖片：AFP)
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印度火力發電煤炭燃煤中國供應鏈經濟COVID-19缺電

印度當地電力供給正面臨嚴重危機，有超過半數的火力發電廠由於燃煤庫存不足的緣故、在 3 天內就會陷入無煤可燒的窘境，背後理由除了經濟活動重啟導致能源需求急遽增加，煤炭價格上揚也脫不了關係，如果印度踏上中國後塵、同樣出現缺電危機，全球供應鏈混亂情況恐會更為嚴重。

根據英國《金融時報》報導，印度當地 135 座火力發電廠當中，有超過一半的燃煤存量不足 3 天，印度發電廠整體燃煤平均庫存量，在 10 月 1 日時只有 4 天，與 8 月初的平均值 13 天相比、大幅滑落。另根據《路透社》報導，印度電力供應約有 7 成仰賴燃煤發電。

全球煤炭價格上揚，是造成燃煤供應緊繃的主要原因。印度當地的 COVID-19 疫情趨緩，經濟活動也隨之重啟，能源需求也急遽增加。8 到 9 月用電量雖然高於 2019 年同期，不過煤炭進口數量卻因為價格上揚的關係而減少，即使市占 8 成的印度國營煤炭公司 Coal India，以便宜價格向印度當地企業提供國產煤炭，也仍然跟不上市場需求。

燃煤短缺所導致的電力不足，已經在中國發生嚴重問題。約有 20 個地區相繼出現電力供應問題，像是中國東北遼寧省等地就發生停電。江蘇省當地供應零件給美國蘋果 (AAPL-US) 等企業的工廠，也因為缺電關係而停工。

中國為應付冬天的大量用電需求，已開始進行提高化石燃料庫存。但是煤炭價格若再攀升，對於印度等其他的進口國而言、影響程度很可能進一步的擴大。

金融時報引用經濟學家的說法提到，印度電力供給正面臨「完美風暴」，如果不拉高燃煤存量、停電也就難以避免，印度政府必須採取對策來避免危機發生。

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