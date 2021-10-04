菅義偉總辭 新首相岸田文雄內閣名單出爐

日本首相菅義偉週一 (4 日) 上午率內閣進行總辭，自 2020 年 9 月 16 日上任日本第 99 任首相以來，至總辭為止共經過 384 天時間。在今 (4) 日下午，日本國會也將進行新任首相的指名選舉，日本執政的自民黨新任總裁 (黨魁) 岸田文雄也將成為日本第 100 任首相。

日本國會 4 日上午召集臨時國會，自民黨新任黨魁岸田文雄被指名為日本新任首相。接下來在東京皇居，也將舉行日本首相的「親任式」及其閣員的「認證式」，岸田文雄所組的新內閣就會正式上路。

根據《日本經濟新聞》4 日報導，20 名內閣閣員有 16 人來自自民黨內的岸田 (3 人)、細田 (4 人)、麻生 (3 人)、竹下 (4 人)、二階 (2 人)5 個派閥，另有 3 人無派閥，還有 1 人來自公明黨。

岸田文雄的內閣名單如下：

防衛大臣：岸信夫 (細田派)，62 歲，留任。

外務大臣：茂木敏充 (竹下派)，65 歲，留任。

財務大臣：鈴木俊一 (麻生派)，68 歲。

經濟產業大臣：萩生田光一 (細田派)，58 歲。

內閣官房長官：松野博一 (細田派)，59 歲。

少子化擔當大臣：野田聖子 (無派閥)，61 歲。

國土交通大臣：齊藤鐵夫 (公明黨)，69 歲。

總務大臣：金子恭之 (岸田派)，60 歲，首度入閣。

法務大臣：古川禎久 (無派閥)，56 歲，首度入閣。

文部科學大臣：末松信介 (細田派)，65 歲，首度入閣。

厚生勞動大臣：後藤茂之 (無派閥)，65 歲，首度入閣。

農林水產大臣：金子原二郎 (岸田派)，77 歲，首度入閣。

環境大臣：山口壯 (二階派)，67 歲，首度入閣。

復興大臣兼任沖繩及北方擔當大臣：西銘恒三郎 (竹下派)，67 歲，首度入閣。

國家公安委員長：二之湯智 (竹下派)，77 歲，首度入閣。

經濟財政 / 再生擔當大臣：山際大志郎 (麻生派)，53 歲，首度入閣。

數位大臣：牧島 Karen(麻生派)，44 歲，首度入閣。

疫苗接種擔當大臣：堀內詔子 (岸田派)，55 歲，首度入閣。

國際博覽會擔當大臣：若宮健嗣 (竹下派)，60 歲，首度入閣。

經濟安全保障擔當大臣：小林鷹之 (二階派)，46 歲，首度入閣。