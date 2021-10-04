 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈台股盤後〉恒大危機拖累亞股重挫 高低震盪300點險守16400關卡

鉅亨網記者劉韋廷 台北
恒大危機拖累亞股重挫，台股高低震盪300點險守16400關卡。(圖:AFP)
恒大危機拖累亞股重挫，台股高低震盪300點險守16400關卡。(圖:AFP)
Tag
台股盤後恒大台積電

台股今 (4) 日早盤一度漲逾百點，但午盤前受中國恒大停牌引發市場恐慌情緒湧出，加上航運三雄賣壓湧現急挫，大盤迅速由紅翻黑，電子、金融、傳產族群全面倒地，盤中最低下探 16380 點，高低震盪逾 300 點，終場則下跌 162.54 點或 0.98%，收在 16408.35 點，成交量則為 2995.41 億元。

電子權值股方面，台積電持續走弱向下靠攏年線大關 569 元，終場小跌 2 元，收在 572 元，日月光投控、智邦、南電、台達電、世界先進、環球晶、聯電等指標股跌幅均超過 2%，壓抑大盤走勢，鴻海、聯發科則相對抗跌。

盤面上強勢族群集中觀光類股，市場看好，隨著默克口服新藥傳捷報，觀光旅遊可望重返復甦，夏都領軍大漲逾 8%，新天地、雄獅、晶華、鳳凰、六福漲幅都超過 3%，王品、寒舍、國賓、遠雄來、美食 - KY 也都在盤上表態。

另一方面，搭上全球環保綠能趨勢，離岸風電概念股再度成為盤面焦點，中鋼構、世紀鋼漲幅均超過 8%，上緯投控漲逾 3%，永冠 - KY 表現也不俗。

貨櫃航運族群則續呈盤面重心，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海均被打到跌停價位，陽明更失守百元大關終場收在最低 97.2 元，台驊投控也打到跌停，四維航、台航、志信、中櫃、榮運、慧洋 - KY 跌幅均超過 4%。

亞股方面，受中國恒大集團再爆債務違約事件，港股開盤前恒大集團、恒大物業雙雙停牌，引爆亞股全面走弱，香港恒生指數開低走低，午盤大跌逾 500 點，重挫逾 2%，日經指數跌幅也超過 1%。

展望台股後市，法人表示，美國、中國消息面仍將牽動台股 10 月走勢，短期籌碼面偏空、技術面也由空方主導，指數上攻不易，近期上市櫃公司也將陸續公布 9 月、第三季營收結果，投資人可留意個股受中國限電影響程度。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
中鋼構2013台達電2308台積電2330聯發科2454台驊投控2636遠雄來2712上緯投控3708日月光投控3711四維航5608環球晶6488世紀鋼9958
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞