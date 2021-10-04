〈台股盤後〉恒大危機拖累亞股重挫 高低震盪300點險守16400關卡

台股今 (4) 日早盤一度漲逾百點，但午盤前受中國恒大停牌引發市場恐慌情緒湧出，加上航運三雄賣壓湧現急挫，大盤迅速由紅翻黑，電子、金融、傳產族群全面倒地，盤中最低下探 16380 點，高低震盪逾 300 點，終場則下跌 162.54 點或 0.98%，收在 16408.35 點，成交量則為 2995.41 億元。

電子權值股方面，台積電持續走弱向下靠攏年線大關 569 元，終場小跌 2 元，收在 572 元，日月光投控、智邦、南電、台達電、世界先進、環球晶、聯電等指標股跌幅均超過 2%，壓抑大盤走勢，鴻海、聯發科則相對抗跌。

盤面上強勢族群集中觀光類股，市場看好，隨著默克口服新藥傳捷報，觀光旅遊可望重返復甦，夏都領軍大漲逾 8%，新天地、雄獅、晶華、鳳凰、六福漲幅都超過 3%，王品、寒舍、國賓、遠雄來、美食 - KY 也都在盤上表態。

另一方面，搭上全球環保綠能趨勢，離岸風電概念股再度成為盤面焦點，中鋼構、世紀鋼漲幅均超過 8%，上緯投控漲逾 3%，永冠 - KY 表現也不俗。

貨櫃航運族群則續呈盤面重心，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海均被打到跌停價位，陽明更失守百元大關終場收在最低 97.2 元，台驊投控也打到跌停，四維航、台航、志信、中櫃、榮運、慧洋 - KY 跌幅均超過 4%。

亞股方面，受中國恒大集團再爆債務違約事件，港股開盤前恒大集團、恒大物業雙雙停牌，引爆亞股全面走弱，香港恒生指數開低走低，午盤大跌逾 500 點，重挫逾 2%，日經指數跌幅也超過 1%。

展望台股後市，法人表示，美國、中國消息面仍將牽動台股 10 月走勢，短期籌碼面偏空、技術面也由空方主導，指數上攻不易，近期上市櫃公司也將陸續公布 9 月、第三季營收結果，投資人可留意個股受中國限電影響程度。