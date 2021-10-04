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大田精密Q3營收22.74億元創新高 Q4迎接旺季效應

鉅亨網記者張欽發 台北
大田精密董事長李孔文。(圖：大田提供)
大田精密董事長李孔文。(圖：大田提供)
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大田高爾夫球美津濃

品牌高爾夫球具商積極追單，大田 (8924-TW) 今 (4) 日公布 9 月營收 8.14 億元改寫歷史次高紀錄，也是 16 年來單月新高，第三季營收 22.74 億元改寫歷史新高，季增 11.14%，年增 96.66%，大田第四季接單量大，且產線運作順暢，營收可望再創新高。

大田 9 月營收為 8.14 億元，創歷史次高，月增 6.19%，年增 96.57%，2021 年第三季營收 22.74 億元改寫歷史新高，季增 11.14%，年增 96.66%，大田 2021 年前 9 月營收為 57.41 億元，年增 1.11 倍。大田第三季在營運規模擴大下，單季獲利可望再較第二季攀升。

目前大田生產及良率穩定，江西大田高爾夫基地電力供應無虞且自動化進展順利，大田主管指出，已規劃江西贛州設立新生產線，預計將再擴充 40% 產能，大田估，2021 年資本支出將超越去年 1.2 億元。

大田 2021 年除持續進行生產線上自動化產能擴充，將在原廠區興建 2 棟 5 層樓新廠房，預估明年完成，屆時江西贛州總體產能將提升 40%。

大田主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成。

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