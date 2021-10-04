缺料影響 毅嘉9月營收5億元 寫9年來同期新低

毅嘉 (2402-TW) 今 (4) 日公告營收，受到供應鏈缺料干擾，9 月營收降至 5.06 億元，月減 7.27%、年減 20.69%，寫 9 年來同期低點，不過前 9 月營收 48.68 億元，年增 30.46%，則創近 3 年同期新高。

毅嘉 9 月營收 5.06 億元，月減 7.27%、年減 20.69%；第三季營收 16.1 億元，季減 2.25%、年增 4.27%；累計前 9 月營收 48.68 億元，年增 30.46%。

從產品結構來看，毅嘉軟板產品 9 月營收 3.84 億元，月減 0.77%、年減 23%；機構整合元件產品營收 1.25 億元，月減 22.4%、年減 10.7%。

展望第四季，毅嘉表示，隨著國際疫情趨緩，全球經濟逐漸解封，主要客戶需求仍然強勁，惟目前缺料、缺工及缺電問題，仍牽動營運成長，若三缺問題能夠得到緩解，第四季營運有機會挑戰今年新高。

毅嘉因應台、陸系客戶擴產與產能配置需求，台灣廠區啟動擴產計畫，目前已進入認證階段，預計年底前完成，雖然車用需求強勁，不過供應鏈吃緊以及缺料，全年業績成長有限。