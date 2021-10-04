〈美股盤前要聞〉本週聚焦9月非農數據 美股期貨漲跌不一

美國本週聚焦 9 月非農就業數據。美國今日將公布 8 月耐用品訂單、8 月工廠訂單數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.493%。美股期貨週一 (4 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 1.12%，標普 500 期貨漲 0.81%，那斯達克 100 期貨跌 0.38%。

1. 美國貿易代表戴琪將與劉鶴對話 強調中國未能履行貿易協議

美國貿易代表辦公室周一 (4 日) 表示，戴琪將針對中國未履行第一階段貿易協議一事，與中國展開交涉，且不排除採取額外關稅措施，但預計不會針對國家補貼等結構性問題，進行第二階段貿易協商。

戴琪將於美東時間上午 10 點於美國智庫「戰略與國際研究中心」發表談話，詳細解說拜登政府對中國的貿易戰略。外媒此前預計，戴琪將宣布中國沒有履行川普任內簽署的美中第一階段貿易協議。

美國貿易代表戴琪將很快與中國國務院副總理劉鶴對話，她將首次主要強調中國在履行協議方面的不足。

政府官員透露，戴琪將宣布重啟一項程序，允許美國企業尋求部分產品的關稅豁免，且不排除使用關稅等貿易工具，迫使中國履行第一階段貿協承諾。

2. 特斯拉 Q3 全球汽車交付量逾 24 萬輛 再創歷史新高

儘管晶片短缺打擊供應鏈與生產，特斯拉 (TSLA-US) 第 3 季全球汽車交付量仍達到 241300 輛，優於預期水準，並再寫這家公司最高紀錄。

季度交付量是特斯拉最受關注的指標之一，它們也被廣泛視為消費者對電動汽車需求的晴雨表。特斯拉周六在聲明中表示，「我們要感謝客戶在我們應對全球供應鏈和物流挑戰時給予的耐心」。

分析師對交付數據的平均預期為 223677 輛，特斯拉向投資者發布的平均預測 221952 輛。先前的季度交車紀錄，是今年第 2 季的 201250 輛。

3. 美元指數轉強 金價由兩周高點快速下滑

黃金價格在亞洲周一 (4 日) 盤中，原本上揚觸及近兩周高點，但此後在美元轉強背景下，金價快速走弱。

至台北時間下午 15:30 左右，現貨黃金報每盎司 1754.4 美元，跌約 0.5%，當天早些時候觸及 9 月 23 日以來的最高點 1765.54 美元。美國黃金期貨上漲 0.1% ，至 1760.20 美元。

Metals Focus 南亞資深研究顧問 Harshal Barot 認為，由於通膨壓力，尤其是在能源成本飆升下，黃金的下行空間仍然受到保護。他指出，通膨不會像最初預期的那樣短暫，這可能會開始對經濟增長產生負面影響。

4. Marvell 執行長：晶片短缺問題恐將持續至 2022 年後

據報導，半導體公司 Marvell Technology(MRVL-US) 執行長 Matt Murphy 表示，晶片短缺阻礙了從汽車、電腦、電器到牙刷等產品的生產，預期短缺將持續到 2022 年，甚至可能延續。

Murphy 說：「如今半導體的每一個終端市場都在增長，我在這個職業工作了 27 年，從未見過這種情況發生。如果一切的需求維持和現在一樣，對半導體業將會是非常痛苦的時期，持續 2022 年一整年。」

Murphy 認為，儘管有多家晶片製造商宣布擴產計劃，但他認為要到 2023 和 2024 年供應才會改善，因此會有痛苦時期。他指出，直到市場對某些需要使用到晶片的產品需求下降，短缺的問才有望得到解決，而需求放緩最可能來自個人電腦市場等領域。

5. 恒大集團、恒大物業均暫停交易 傳合生創展收購股權

周一 (4 日) 恒大集團 (3333-HK) 與恒大物業 (6666-HK) 宣布短暫停止交易。兩家公司並未說明停止交易原因，同時也未知暫停交易時間有多長。

財聯社週一援引未具名人士的消息稱，由億萬富翁朱氏家族控制的香港上市房地產公司合生創展，已同意收購恒大物業的控股權。恒大、恒大物業及合生創展的股票在香港停牌。恒大公司沒有回應置評請求，合生創展則拒絕置評。

朱氏家族可能成為最新一個為恒大及其億萬富翁創始人許家印提供財務支持的富豪家庭 。許家印所謂的撲克牌友包括華人置業的劉鑾雄、新世界發展的億萬富翁鄭家純和中渝置地的張松橋，儘管有些人一直在縮減對恒大的投資。