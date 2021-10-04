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〈美股早盤〉科技股承壓 美股全面開低 特斯拉逆勢重登800美元

鉅亨網編譯林薏禎
〈美股早盤〉科技股承壓 美股全面開低 特斯拉逆勢重登800美元 (圖：AFP)
〈美股早盤〉科技股承壓 美股全面開低 特斯拉逆勢重登800美元 (圖：AFP)
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美股早盤科技股特斯拉戴琪美中貿易OPEC+油價增產

美債殖利率走揚使科技股普遍承壓，美股周一 (4 日) 全面開低，道瓊工業指數隨後收復跌勢，並於平盤震盪。截稿前，那斯達克綜合指數跌逾 1%，標普 500 指數跌 0.4％，費半跌 1.5％。特斯拉漲逾 3%，股價重新站上 800 美元大關。

美國貿易代表戴琪預計今稍晚就對中貿易戰略發表談話，為了能讓中國落實第一階段貿易協議的承諾，戴琪料近期和中國國務院副總理劉鶴對談。

另一方面，OPEC + 部長級會議也將在稍晚舉行，會中將決定是否維持現有增產計畫，抑或擴大增產規模，稍早路透社引述消息人士稱，OPEC + 料維持既有增產計畫不變。

周一截稿前，布蘭特原油期貨和 WTI 原油期貨均漲近 2％，WTI 原油期貨更站上 77 美元關口，為 2014 年來首見。

另外，10 年期美債殖利率升至 1.491％，打壓科技股表現，美元則連續 3 天下滑。

個股消息面，特斯拉 (TSLA-US) 日前公布創紀錄的 Q3 全球交付數據，開盤漲 2％。Amplify Energy(AMPY-US) 因旗下鑽井平台在加州外海出現大規模漏油事件，開盤暴跌 46％。

自宣布新冠口服藥物試驗取得進展後，默克 (MRK-US) 延續上周強勁漲勢，周一開盤再漲 3％，Moderna(MRNA-US)、Novavax(NVAX-US) 等疫苗供應商股價續挫，開盤分別跌逾 8％和 6％，BioNTech(BNTX-US) 也挫逾 6％，既使 BioNTech 執行長 Ugur Sahin 表示未來不同疫苗需求仍在，也無助於止住跌勢。

截至台北時間周一 (4 日)21 時許：  
  • 道瓊工業指數上漲 6.78 點或 0.02%，暫報 34333.24 點
  • 那斯達克綜合指數下跌 168.29 點或 - 1.16%，暫報 14396.11 點
  • 標普 500 指數下跌 17.83 點或 - 0.41%，暫報 4339.21 點
  • 費半下跌 47.83 點或 - 1.48%，暫報 3212.28 點
  • 台積電 ADR 下跌 1.77% 至每股 109.58 美元
  • 十年期美債殖利率上漲至 1.491%
  • 紐約輕原油上漲 1.75％ 至每桶 77.21 美元
  • 布蘭特原油上漲 1.96% 至每桶 80.83 美元
  • 黃金下跌 0.31% 至每盎司 1753.00 美元
  • 美元指數下跌至 93.81
標普500指數日線圖 (圖：鉅亨網)
標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 3.31％，至 800.87 美元

既使全球供應鏈深陷晶片缺貨所苦，特斯拉公布第 3 季全球交付量達 24.13 萬輛，年增 73%，優於市場預期，並寫歷史新高。

默克 (MRK-US) 早盤上漲 3.43％，至 84.19 美元

默克延續上周漲勢。該公司上周五表示，在一項後期試驗中，其新冠口服藥物能有效降低輕、中度確診患者的住院與死亡風險。

3M(MMM-US) 早盤下跌 1.41％，至 174.19 美元

一名美國退伍軍人此前以隱瞞戰鬥耳機設計缺失，且捏造測試結果，向 3M 提出告訴，美國聯邦陪審團周一裁定 3M 必須向原告賠償 820 萬美元

今日關鍵經濟數據：
  • 台北時間 22:00 公布美國 8 月耐用品訂單月增率終值，預期 1.8%
  • 台北時間 22:00 公布美國 8 月工廠訂單月增率，預期 1.0%，前值 0.4%
華爾街分析：

Swissquote 分析師 Ipek Ozkardeskaya 稱，全球晶片和能源供應短缺越來越嚴重，加上通膨仍在升溫，經濟復甦力道恐放緩，使各國央行陷入兩難。他認為各國央行最好的選擇是什麼都不做，或是藉由收緊貨幣政策，來取得對國家經濟的掌控權。

ActivTrades 分析師 Ricardo Evangelista 表示，對恒大危機蔓延以及後續溢出效應的擔憂，加上全球供應鏈問題與能源價格飆升，正在打擊風險情緒，且可能為美元帶來支撐。

高盛 (Goldman Sachs) 股票策略師 David Kostin 認為，隨著實質利率迅速上揚，對估值的關注度也越來越高，投資人漸漸開始評估獲利增長是否能繼續帶領股市走強。

 Kostin 稱，在這一季財報中，投資人應關注供應鏈、石油、人力成本以及中國經濟增長這四項關鍵領域。

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