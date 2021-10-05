〈台股盤前要聞〉恒大停牌衝擊股市、劉德音談晶片短缺關鍵 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，中國恒大集團在港股無預警停牌，台股隨即翻黑，終場下跌 162 點，退守 16400 點關卡；台積電董事長劉德音談及車用晶片短缺改善過程，發現供應鏈有人在囤貨。以下是今 (5) 日必看重要財經新聞。

恒大無預警停牌衝擊 台股變臉跌 162 點收 16408 點

近來國際利空消息連環爆，昨 (4) 日又傳出恒大集團無預警停牌，台股隨之變臉，跟隨港股翻黑，一度下跌近 200 點，摜破 16400 點，電子股普遍倒地，貨櫃三雄再度遭到空方狙擊、全面打入跌停，部分傳產及觀光族群仍獲資金點火，終場指數下跌 162.54 點，收在 16408.35 點，續創 1 個半月新低，成交值 2995.41 億元。閱讀全文...

劉德音談半導體短缺情況 供應鏈中有人在囤積晶片

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音日前接受美國時代雜誌 (TIME) 訪問，談及協助改善車用晶片短缺過程，意識到供應鏈有人在囤積晶片，因此指派團隊進行資料多重檢核，延後部分需求相對較不迫切的客戶訂單。閱讀全文...

配合央行打炒房 公股銀評估調漲第二戶房貸利率

配合中央銀行打炒房政策，公股銀行相繼調高第二戶房貸利率，包括一銀、兆豐銀與合庫銀等公股銀評估拉高第二戶的房貸利率，未來民眾想要申請第二戶房貸，利率至少 1.5% 起跳。閱讀全文...

印度面臨缺電危機 全球供應鏈恐更混亂

印度當地電力供給正面臨嚴重危機，有超過半數的火力發電廠由於燃煤庫存不足的緣故、在 3 天內就會陷入無煤可燒的窘境，背後理由除了經濟活動重啟導致能源需求急遽增加，煤炭價格上揚也脫不了關係，如果印度踏上中國後塵、同樣出現缺電危機，全球供應鏈混亂情況恐會更為嚴重。閱讀全文...

外資看驅動 IC 展望較半年前更保守 明年毛利率恐續降

外資近日邀請驅動 IC 相關業者參與研討會，昨 (4) 日出具報告指出，業者現今展望較 3-6 個月前更為保守，部分業者坦言，明年毛利率恐較今年下滑，加上台廠將面臨來自中系廠商的競爭壓力，維持聯詠 (3034-TW)、世界先進 (5347-TW) 等減碼評等。閱讀全文...

避踩中國經濟風險 公股銀積極調降對陸曝險比重

中國恒大風暴尚未平息，公股行庫戒慎恐懼積極降低對陸曝險比重，其中一銀、合庫銀目前對陸曝險占淨值比重已降至 20%，兆豐也將目標訂在 4 成以下，未來也將審慎控款對陸曝險比重。閱讀全文...

黃茂雄退出東元董事會 續投入資產開發與投資事業

東元 (1504-TW) 昨 (4) 日公告，法人董事改派代表人，原東和國際投資代表人、世正開發董事長黃茂雄，改由森業營造董事長黃呈琮接任；黃茂雄表示，將不續任董事一職，不過會持續投入集團資產管理與投資事業。閱讀全文...