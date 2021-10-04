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〈劉德音開講〉看好半導體產業前景 未來3年砸千億美元擴產仍不夠

鉅亨網記者林薏茹 台北
台積電董事長劉德音日前接受美國時代雜誌 (TIME) 訪問。(圖：AFP)
台積電董事長劉德音日前接受美國時代雜誌 (TIME) 訪問。(圖：AFP)
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台積電劉德音半導體

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音日前接受美國時代雜誌 (TIME) 訪問，看好半導體產業前景，劉德音認為，未來 3 年砸千億美元擴產的金額還不夠，他並透露，在美設廠成本遠高於先前預期，認為美國與其建立半導體自主化供應鏈，不如將資金投入下個劃世代技術發展的前沿。

在半導體供應鏈面臨晶片短缺下，美國總統拜登釋出規模約 2.3 兆美元的基建方案，當中包括支持半導體產業的 500 億美元；而光是台積電，未來 3 年就將投入 1000 億美元擴產，這是相當驚人的數字，但對劉德音來說，「我越看越覺得，這個金額還不夠」。

台積電去年宣布將斥資 120 億元，在亞利桑那州興建 12 吋晶圓廠，劉德音受訪時，也談及在美投資設廠的原因及受限之處。

劉德音說，赴美設廠是由客戶的政治推力 (political nudges) 促成，並認為半導體在地化不會提升供應鏈彈性，甚至可能降低彈性，他也說，在美設廠成本遠高於台積電先前預期。

劉德音認為，美國與其致力於建立半導體自主化供應鏈，不如將同樣的資金投入下個劃世代發展的前沿，如專注在美國擁有優勢的系統設計、人工智慧、量子計算等具前瞻性的技術領域。

談及美中近來在半導體產業的對立關係，與許多企業領袖看法相同，劉德音認為，美中雙方敵對，對任何人都沒有好處，「美國、中國必須明白，他們可能不是朋友，但也非敵人」。
 

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